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Британська розвідка повідомила, скільки «Шахедів» щомісяця може запускати РФ по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Британська розвідка повідомила, скільки «Шахедів» щомісяця може запускати РФ по Україні
Ворог сьогодні атакував Україну 72-ма ударними безпілотниками типу Shahed
фото з відкритих джерел

Щомісячна кількість запущених російських безпілотників по Україні зростала протягом усього року

У листопаді 2024 року Російська Федерація запустила по Україні близько 2,3 тис. безпілотних авіаційних комплексів односторонньої атаки різних типів. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Щомісячна кількість запущених безпілотників зростала протягом усього 2024 року, причому значне збільшення спостерігалося з липня 2024 року. 

Темпи зростання з жовтня по листопад знизилися порівняно з попередніми місяцями. Дані за грудень 2024 року свідчать про приблизно 850 запусків. Однак, як зауважили британські розвідники, цілком ймовірно, що погода вплинула на операції в грудні, про що свідчать деякі ночі зі значно більшими хвилями безпілотників після періоду низької активності або її відсутності. 

За відсутності впливу на пускові майданчики і виробництво, цілком імовірно, що Росія може підтримувати кількість запусків на рівні, щонайменше, понад 1,5 тисячі на місяць.

Як зазначили розвідники, російські зенітні ракетні комплекси забезпечують покриття цілей по всій території України, що дозволяє Росії зберігати тиск і водночас поповнювати запаси авіаційних ракет дальнього радіуса дії. Окрім цього, у звіті зауважили, що цілком ймовірно, що у вересні-листопаді 2024 року до 50-60% усіх пусків були «хибними пусками БпЛА». 

Британці проінформували, що російські війська мають у своєму розпорядженні різноманітні приманки. Менші за розміром і дешевші за безпілотники класу Shahed завдяки конструкційним матеріалам, вони мають на меті ускладнити українську оборону, насичуючи або заплутуючи радіолокаційну картину, змушуючи українські команди ППО працювати більше, сподіваючись з часом викликати в них стомлення. 

Розвідники додали, що деякі з цих систем, ймовірно, все ще несуть невелике корисне навантаження вибухівки, що, зрештою, робить їх не менш небезпечними, якщо вони досягнуть цілі. 

Нагадаємо, ворог із 10:00 22 грудня по 09:00 23 грудня атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів. Підтверджено збиття 47 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях.

Протягом осені 2024 року Російська Федерація випустила по Україні вчетверо більше повітряних цілей, ніж восени 2023 року. Причиною збільшенням кількості російських цілей є запуск у РФ заводу з виробництва дронів і отримання боєприпасів з Північної Кореї.

Як повідомлялося, збільшення російського внутрішнього виробництва безпілотників типу «Шахед» дозволило Росії збільшити кількість дронів, які вона використовує для атак по Україні.

До слова, херсонська влада звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти у створенні «захисного купола», який мав би вберегти людей та критичну інфраструктуру від атак російських безпілотників.

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Теги: окупанти дрон війна безпілотник

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