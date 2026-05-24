Удар по столітній спадщині: РФ атакувала Інститут літератури імені Тараса Шевченка

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Найбільших ушкоджень зазнали серця інституції – академічна бібліотека та унікальні книгосховища

Масований комбінований обстріл столиці в ніч на 24 травня 2026 року завдав нищівного удару по українській науці та культурі. Внаслідок вибухової хвилі від російських ракет серйозних руйнувань зазнали приміщення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. Особливого трагізму ситуації додає те, що саме цьогоріч найстаріша літературознавча установа країни відзначає свій 100-річний ювілей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України.

Нічна варварська атака російських загарбників призвела до значних внутрішніх руйнувань у будівлі установи. Потужний вибух неподалік пошкодив більшість наукових відділів.

фото: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

Найбільших ушкоджень зазнали серця інституції – академічна бібліотека та унікальні книгосховища, де зберігаються рідкісні видання та результати столітньої праці українських класиків і дослідників. Науковці констатують, що непросте матеріально-технічне становище провідної наукової установи через цей теракт окупантів ще більше ускладнилося. Наразі співробітники намагаються ліквідувати першочергові наслідки прильотів та захистити пошкоджені книжкові фонди від зовнішніх факторів.

фото: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

Через руйнування кабінетів та загрозу збереженню документів керівництво установи змушене піти на екстрені кроки щодо обмеження роботи з унікальними архівами.

фото: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України

«Зі зрозумілих причин каталоги Центру рукописів тимчасово недоступні для читачів», — повідомили в Інституті літератури НАН України.

Центр рукописів установи є безцінним сховищем, де зберігаються оригінали рукописів Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки та інших фундаторів української культури. Наразі на місці працюють профільні служби та науковці, які фіксують збитки.

Нагадаємо, масований комбінований удар російських окупаційних військ по центру столиці в ніч на 24 травня 2026 року зачепив урядовий квартал та історичне серце міста. Внаслідок сильних вибухів неподалік незначних пошкоджень зазнала будівля Міністерства закордонних справ України на Михайлівській площі. Велична архітектурна споруда постраждала від воєнних дій уперше за останні понад 80 років.