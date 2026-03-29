Атака на Київщину: сили ППО збили майже 30 дронів, у двох районах є руйнування

Ворог знову цілив по мирних населених пунктах

У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, Київська область перебувала під масованим ударом ворожих безпілотників. Завдяки ефективній роботі сил ППО вдалося перехопити майже три десятки цілей, проте уламки та влучання спричинили пошкодження цивільної та аграрної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

«Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Лише цієї ночі захисники в межах проєкту «Чисте небо» перехопили майже три десятки ворожих дронів. А загалом за час роботи проєкту – вже майже 3000 уражених цілей», – зауважив очільник ОВА.

Незважаючи на успішну роботу протиповітряної оборони, падіння уламків та окремі влучання зафіксовані у двох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено господарську інфраструктуру одного з місцевих агропідприємств. Аграрний сектор Київщини вкотре стає мішенню для терору.

У Білоцерківському районі Постраждали виробничі приміщення промислового підприємства. У багатоповерховому житловому будинку вибито скління квартири.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих. На місцях подій працюють оперативні служби та представники ОВА для оцінки завданих збитків.

Нагадаємо, увечері, 28 березня окупанти атакували Київську область дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі.