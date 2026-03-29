Головна Київ Новини
search button user button menu button

Атака на Київщину: сили ППО збили майже 30 дронів, у двох районах є руйнування

Максим Бурич
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували Київщину
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Ворог знову цілив по мирних населених пунктах

У ніч на неділю, 29 березня 2026 року, Київська область перебувала під масованим ударом ворожих безпілотників. Завдяки ефективній роботі сил ППО вдалося перехопити майже три десятки цілей, проте уламки та влучання спричинили пошкодження цивільної та аграрної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

«Наше небо тримають сили ППО. Є збиті цілі. Лише цієї ночі захисники в межах проєкту «Чисте небо» перехопили майже три десятки ворожих дронів. А загалом за час роботи проєкту – вже майже 3000 уражених цілей», – зауважив очільник ОВА.

Незважаючи на успішну роботу протиповітряної оборони, падіння уламків та окремі влучання зафіксовані у двох районах області. У Бориспільському районі пошкоджено господарську інфраструктуру одного з місцевих агропідприємств. Аграрний сектор Київщини вкотре стає мішенню для терору.

У Білоцерківському районі Постраждали виробничі приміщення промислового підприємства. У багатоповерховому житловому будинку вибито скління квартири.

На щастя, за попередньою інформацією, обійшлося без загиблих. На місцях подій працюють оперативні служби та представники ОВА для оцінки завданих збитків.

Нагадаємо, увечері, 28 березня окупанти атакували Київську область дронами. Наслідки атаки зафіксовано у Броварському районі. 

Теги: Київщина дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua