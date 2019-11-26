Аварія в метро: станція «Арсенальна» відкрилася на вхід



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На станції «Арсенальна» ескалатори працюють на спуск і підйом пасажирів

Всі станції столичного метро працюють у звичайному режимі

Близько 11:30 станція метро «Арсенальна» запрацювала у звичайному режимі після надзвичайної події, що сталася сьогодні вранці.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київський метрополітен».

Нагадаємо, сьогодні вранці на вхід не працювала станція «Арсенальна» через несправність ескалатора.

Всі робочі ескалатори піднімали пасажирів, які прибували на станцію на вихід.

Фахівці проводили необхідні роботи для запуску ескалатора, який опускає пасажирів у підземку.

До слова, 1 листопада вранці станції метро «Хрещатик» і «Театральна» були закриті через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинені для пасажирів.

Згодом станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.

Правоохоронці перевірили станції, вибухонебезпечних предметів не було виявлено.