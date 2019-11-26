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    У київському метро аварія: на вхід не працює станція «Арсенальна»

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    У київському метро аварія: на вхід не працює станція «Арсенальна»

    Станція працює лише на вихід пасажирів

    Сьогодні, 26 листопада, вранці на вхід не працює станція «Арсенальна» Святошино-Броварської лінії київського метрополітену.

    Як повідомляє пресслужба метрополітену, це пов’язано із несправністю ескалатора.

    Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію на вихід.

    В метрополітені запевнили, що фахівці проводять необхідні роботи для запуску ескалатора, який опускає пасажирів у підземку.

    «Про відкриття станції буде одразу повідомлено. Вибачаємося за незручності та просимо переорієнтувати маршрути», - додали в київському метрополітені.

    Нагадаємо, 1 листопада вранці станції метро «Хрещатик» і «Театральна» були закриті через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинені для пасажирів.

    Згодом станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку. 

    Правоохоронці перевірили станції, вибухонебезпечних предметів не було виявлено.

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