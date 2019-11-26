У київському метро аварія: на вхід не працює станція «Арсенальна»



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Станція працює лише на вихід пасажирів

Сьогодні, 26 листопада, вранці на вхід не працює станція «Арсенальна» Святошино-Броварської лінії київського метрополітену.

Як повідомляє пресслужба метрополітену, це пов’язано із несправністю ескалатора.

Всі робочі ескалатори піднімають пасажирів, які прибувають на станцію на вихід.

В метрополітені запевнили, що фахівці проводять необхідні роботи для запуску ескалатора, який опускає пасажирів у підземку.

«Про відкриття станції буде одразу повідомлено. Вибачаємося за незручності та просимо переорієнтувати маршрути», - додали в київському метрополітені.

Нагадаємо, 1 листопада вранці станції метро «Хрещатик» і «Театральна» були закриті через анонімний дзвінок про мінування. Ці станції, а також відповідні пересадки були зачинені для пасажирів.

Згодом станцію метро «Арсенальна» закрили на вхід через велику кількість пасажирів, які підіймалися з підземки на вихід. Усі ескалатори на станції «Арсенальна» працювали на підйом у зв‘язку зі збільшенням пасажиропотоку.

Правоохоронці перевірили станції, вибухонебезпечних предметів не було виявлено.