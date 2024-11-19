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Столичний тролейбус № 44 змінить маршрут

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столичний тролейбус № 44 змінить маршрут
фото: з відкритих джерел

Зміни графіку пов’язано з асфальтуванням проїжджої частини

Сьогодні, 19 листопада тролейбусний маршрут № 44 курсуватиме зі змінами руху. Про це інформує КП «Київпастранс»

Зміни графіку пов’язано з асфальтуванням проїжджої частини на вул. Зої Гайдай, на ділянці від вул. Левка Лук’яненка до вул. Героїв Дніпра.

На цей період рух тролейбусів організують:

просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Олександра Архипенка – вул. Йорданська – вул. Героїв полку «Азов» – вул. Левка Лук’яненка – ст. м. «Мінська» – пл. Михайла Загороднього – просп. Володимира Івасюка – вул. Північна.

Столичний тролейбус № 44 змінить маршрут фото 1

Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.

Нагадаємо, 18 листопада у Києві тимчасово зупинив рух фунікулер. Усе через відсутність електропостачання. 

Теги: Київпастранс громадський транспорт

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