Столичний тролейбус № 44 змінить маршрут
Зміни графіку пов’язано з асфальтуванням проїжджої частини
Сьогодні, 19 листопада тролейбусний маршрут № 44 курсуватиме зі змінами руху. Про це інформує КП «Київпастранс»
Зміни графіку пов’язано з асфальтуванням проїжджої частини на вул. Зої Гайдай, на ділянці від вул. Левка Лук’яненка до вул. Героїв Дніпра.
На цей період рух тролейбусів організують:
просп. Степана Бандери – просп. Володимира Івасюка – вул. Олександра Архипенка – вул. Йорданська – вул. Героїв полку «Азов» – вул. Левка Лук’яненка – ст. м. «Мінська» – пл. Михайла Загороднього – просп. Володимира Івасюка – вул. Північна.
Комунальне підприємство перепрошує за тимчасові незручності.
Нагадаємо, 18 листопада у Києві тимчасово зупинив рух фунікулер. Усе через відсутність електропостачання.
Коментарі — 0