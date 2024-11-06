У Вінниці здорожчає проїзд у громадському транспорті

Рішення про підвищення тарифів зумовлене необхідністю забезпечити якісне обслуговування у громадському транспорті

З 15 грудня у Вінниці зростуть тарифи на проїзд у муніципальному транспорті. Вартість поїздки в трамваї та тролейбусі складатиме 12 грн, у міському автобусі – 15 грн. Оновляться також ціни на проїзні квитки. Про це йдеться в проєкті регуляторного акту, опублікованого Вінницькою міською радою.

Нові тарифи на проїзд:

трамвай та тролейбус – 12 грн за поїздку.

міський автобус – 15 грн за поїздку.

Вінничанам буде доступний оновлений тарифний план електронних квитків на 30 календарних днів.

А саме:

проїзний на 130 поїздок: 750 грн — для громадян, 375 грн – для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ, 225 грн — для школярів.

проїзний без обмеження кількості поїздок – 1125 грн для громадян.

Востаннє тарифи змінювали в липні 2021 року.

За інформацією міськради, рішення про підвищення тарифів зумовлене необхідністю забезпечити якісне обслуговування у громадському транспорті та пристосуватися до змін економічної ситуації.

Раніше стало відомо, що через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%.