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У Вінниці здорожчає проїзд у громадському транспорті

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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У Вінниці здорожчає проїзд у громадському транспорті
Вінничанам буде доступний оновлений тарифний план на проїзд
фото: Суспільне Вінниця

Рішення про підвищення тарифів зумовлене необхідністю забезпечити якісне обслуговування у громадському транспорті

 З 15 грудня у Вінниці зростуть тарифи на проїзд у муніципальному транспорті. Вартість поїздки в трамваї та тролейбусі складатиме 12 грн, у міському автобусі – 15 грн. Оновляться також ціни на проїзні квитки. Про це йдеться в проєкті регуляторного акту, опублікованого Вінницькою міською радою.

Нові тарифи на проїзд:

  • трамвай та тролейбус – 12 грн за поїздку.
  • міський автобус – 15 грн за поїздку.

Вінничанам буде доступний оновлений тарифний план електронних квитків на 30 календарних днів.

А саме:

  • проїзний на 130 поїздок: 750 грн — для громадян, 375 грн – для студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних училищ, 225 грн — для школярів.
  • проїзний без обмеження кількості поїздок – 1125 грн для громадян.

Востаннє тарифи змінювали в липні 2021 року.

За інформацією міськради, рішення про підвищення тарифів зумовлене необхідністю забезпечити якісне обслуговування у громадському транспорті та пристосуватися до змін економічної ситуації.

Раніше стало відомо, що через зростання тарифів на електроенергію та пальне в Україні дорожчає проїзд в громадському транспорті. Ціни на проїзд у деяких регіонах можуть підняти до 50%. 

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Теги: тарифи Вінниця транспорт пальне автобус

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