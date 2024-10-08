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Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня
фото: glavcom.ua

Температура повітря вдень буде +12...+17 °C

У вівторок, 8 жовтня, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Києві ситуація буде подібною. Про це повідомляє Укргідрометцентр. 

Завтра на Київщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів у вівторок не варто очікувати. Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня фото 1

Температура повітря вночі буде від +6...+11 °C, вдень ситуація зміниться, але не кардинально – +12...+17 °C. У столиці також очікується хмарна погода без опадів. У Києві температура повітря вночі коливатиметься від +8...+10 °C, а вдень підніметься до +15...+17 °C.

Нагадаємо, у столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. За даними спостережень метеостанції вчора 6 жовтня в столиці випало – 30,6 м м опадів, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.

Так 6 жовтня столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів.  Гідрослужби «Київавтодору»  усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.

Теги: дощ столиця повітря погода

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