Без опадів, але хмарно: якої погоди очікувати у Києві 8 жовтня

Температура повітря вдень буде +12...+17 °C

У вівторок, 8 жовтня, в Київській області очікується хмарна погода з проясненнями та без опадів. У Києві ситуація буде подібною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Завтра на Київщині синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, опадів у вівторок не варто очікувати. Вітер буде західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі буде від +6...+11 °C, вдень ситуація зміниться, але не кардинально – +12...+17 °C. У столиці також очікується хмарна погода без опадів. У Києві температура повітря вночі коливатиметься від +8...+10 °C, а вдень підніметься до +15...+17 °C.

Нагадаємо, у столиці минулої доби зафіксовано рекордну кількість опадів. За даними спостережень метеостанції вчора 6 жовтня в столиці випало – 30,6 м м опадів, що на 13,4 мм більше, ніж попередній рекорд 1970 року для цієї дати.

Так 6 жовтня столиця потерпала через сильну зливу, міські служби працювали у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди.

Столиця йде під воду: наразі 4 райони Києва мають підтоплення



Комунальники усувають підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. pic.twitter.com/k7nDBePlYI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2024

За повідомленням КМДА, система дощової каналізації не могла одразу впоратися, адже не розрахована на таку кількість опадів. Гідрослужби «Київавтодору» усували підтоплення на локаціях в Дарницькому, Оболонському, Святошинському і Соломʼянському районах. Комунальники також чергують на місцях можливих підтоплень.