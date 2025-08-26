Головна Світ Політика
США гарантуватимуть безпеку післявоєнної України: деталі від Financial Times

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
США готові посилити безпеку післявоєнної України розвідкою і системами ППО
фото: EPA

Післявоєнна підтримка включатиме американські літаки, логістику та наземні радари, які підтримуватимуть та забезпечуватимуть європейську безполітну зону та повітряний щит для України

США заявили, що готові надати розвідувальні ресурси та здійснювати нагляд за бойовими діями в рамках будь-якого західного плану безпеки для післявоєнної України, а також взяти участь у створенні європейського протиповітряного щита для країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що Америка братиме участь у «координації» гарантій безпеки для післявоєнної України, чого вимагає Київ, щоб запобігти майбутнім атакам з боку Росії після укладення будь-якої мирної угоди.

Високопоставлені американські чиновники під час численних переговорів з європейськими колегами заявили, що Вашингтон готовий надати «стратегічні засоби», включаючи розвідку, спостереження, засоби управління та контролю, а також засоби протиповітряної оборони, щоб забезпечити будь-яке розгортання європейських сил на місцях. Так звана коаліція добровольців на чолі з Великою Британією та Францією пообіцяла захищати післявоєнну Україну від будь-якої майбутньої агресії з боку Росії.

Однак європейські чиновники визнали, що будь-яке розгортання може відбутися лише за підтримки США, яка забезпечить, контролюватиме та захищатиме європейські війська. Вашингтон уже постачає Україні ракети протиповітряної оборони Patriot, але післявоєнна підтримка включатиме американські літаки, логістику та наземні радари, які підтримуватимуть та забезпечуватимуть європейську безполітну зону та повітряний щит для країни, повідомили чиновники.

За будь-якої мирної угоди, значно переважаючі можливості США в галузі розвідки, спостереження та командування і контролю дозволять здійснювати супутниковий моніторинг припинення вогню та ефективну координацію західних сил у країні. Пропозиція США залежить від зобов'язань європейських столиць розгорнути в Україні десятки тисяч військових, застерегли чиновники.

«Вони зазначили, що пропозиція все ще може бути відкликана. Однак вона свідчить про значну зміну позиції адміністрації Трампа, яка на початку цього року відкинула будь-яку участь США у захисті України після конфлікту, і підбадьорила європейських чиновників, які протягом місяців лобіювали Вашингтон, щоб той надав більшу підтримку Києву», – йдеться у матеріалі.

Як відомо, дискусії серед європейських союзників щодо можливого направлення європейських миротворчих сил в Україну в рамках майбутньої мирної угоди з Росією викликали негативну реакцію та запеклі дебати в Німеччині. Це питання розкриває історичні травми, політичні розбіжності та сумніви щодо військового потенціалу країни.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Україна «має право на існування» лише за однієї умови. За його словами, Україна має «відпустити» тих, хто обрав Росію.

Також міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що гарантії безпеки для України мають «фактично наближатися до того, що означає членство в НАТО». За словами глави німецького МЗС, без цієї умови від України не можна вимагати поступитися своїми територіями.

До слова, американський лідер Дональд Трамп повідомив, що питання гарантій безпеки для України поки що не розглядалися детально, але запевнив, що США братимуть участь у цьому процесі.

США війна Україна безпека

