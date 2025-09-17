Ботсад може втратити частину землі. Генпрокуратура підтвердила висновки аудиторів

За словами прокурорів, договір, згідно з яким Ботсад Гришка може втратити близько 130 га території, укладено з порушенням закону

Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генерального прокурора подала позов до Господарського суду Києва у справі Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Прокурори вимагають визнати недійсним договір, який створює ризик незаконного відчуження державного майна та заповідних земель. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держаудитслужбу.

Мова про майже 130 га території природно-заповідного фонду та пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення. У 2018 році керівництво саду підписало договір із приватною компанією про реконструкцію об’єктів нерухомості. За його умовами після реконструкції більшість площ мала перейти у власність товариства, що фактично означало б втрату частини державної землі й майна.

Спеціалізована екологічна прокуратура підтвердила висновки Державної аудиторської служби України, яка під час аудиту виконання бюджетних програм Національною академією наук звернула увагу на ризики укладеного договору між ботанічним садом і забудовником. Також прокуратурою підтверджено результати аудиту щодо отримання ботсадом від компанії понад 2,4 млн грн.

Прокуратура просить суд визнати договір недійсним та стягнути отримані кошти в дохід держави.

Національний ботанічний сад імені М.М.Гришка намагався в Господарському суді Києва оскаржити дії Держаудитслужби, начебто інформація про загрозу забудови була недостовірною. Суд не визнав дії аудиторів неправильними, а лише висловив претензії до окремих формулювань в інформації. Наразі Держаудитслужба оскаржує це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, голова Держаудитслужби Алла Басалаєва заявила, що її відомство запобігло незаконному використанню земель на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у Києві.

Як повідомляв «Главком» на початку січня 2025 року, Держаудитслужба знайшла порушення у фінансовій діяльності Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка. Всупереч прямій законодавчій забороні земельна ділянка Національного ботанічного саду по вул. Садово-Ботанічній, 1 у Києві стала предметом інвестиційної угоди. За нею передбачено зведення житлових та нежитлових будівель, частку в яких мав отримати ботсад.

Національний ботанічний сад входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави.

Як зазначали аудитори, законом «Про природно-заповідний фонд України» забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, що суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема будівництво споруд, не пов’язаних з його функціонуванням.

До слова, у минулому 2024 році в Україні, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства, було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). Найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях. Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.