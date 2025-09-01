Головна Країна Політика
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?

glavcom.ua
Держаудитслужба анонсувала географію ревізій у другому півріччі: кому приготуватися?
Основним завданням Державної аудиторської служби залишається не карати порушників, а запобігати злочинам – Алла Басалаєва
Після Львова та Вінниці ревізори збираються у Луцьк

Після Львова та Вінниці Державна аудиторська служба готується до масштабних перевірок у місцевих органах влади інших обласних центрів та столиці. Про це в інтервʼю «Главкому» розповіла очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

У четвертому кварталі ідемо в Луцьк. План ще не затверджений, тому з мого інтерв’ю і дізнаються, що вони – на черзі», – зазначила Алла Басалаєва.

За словами посадовиці, лише за І півріччя 2025 року, за результатами проведених аудитів місцевих бюджетів, органами місцевого самоврядування прийнято до виконання ряд пропозицій удосконалення нормативно-правових актів, а також вдалося запобігти та відшкодувати втрати фінансових і матеріальних ресурсів на суму 740 млн грн. «Хочу зазначити: основним завданням Державної аудиторської служби залишається не карати порушників, а запобігати злочинам. З цією метою аудитори почали взаємодіяти з Асоціацією міст України та використовувати цей майданчик для донесення інформації на місця.

«Децентралізація дозволила велику суму місцевих податків збирати на рівні міст. Місцеві громади можуть забирати собі Єдиний соціальний внесок, податок на землю, туристичний та інші збори. Тепер їм не треба бігати в Кабмін, шукати депутата, який вибиватиме субвенцію з державного бюджету. Розвивайтеся самі, збирайте собі податки, але контроль має залишитися за центральною владою. Тому насправді ми перевіряємо, наскільки громада ефективно розпоряджається тим, що в неї вже є», – пояснила голова Держаудитслужби»

Після низки гучних корупційних скандалів у столиці Алла Басалаєва зазначила, що Держаудитслужба також готова провести аудит бюджету Києва та анонсувала перевірку одного з департаментів КМДА. 

«Ми плануємо розпочати ревізію в департаменті економіки та інвестицій КМДА. На перший погляд, цей департамент не є розпорядником значних фінансових ресурсів, однак він відіграє ключову роль в економічному і соціальному розвитку столиці. Цей департамент є відповідальним за укладання та виконання договорів пайової участі, а також проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва об’єктів комунальної власності громади Києва», – каже посадовиця. За її словами, Держаудитслужба вже неодноразово звертала увагу на неефективне використання коштів в столиці. 

Раніше «Главком» писав про те, що голова Державної аудиторської служби назвала нову сферу з найбільшими порушеннями. Перевірка ефективності витрачання грошей на відбудову, реалізацію окремих проєктів з відновлення, зокрема на рівні територіальних громад показала, що саме в цій сфері можна зустріти найгучніші «кейси» порушень – суми контрактів сягають сотень мільйонів або й кількох мільярдів гривень.

