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Київський метрополітен показав, як готують майбутніх машиністів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київський метрополітен показав, як готують майбутніх машиністів
Навчання новачків проводять машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії
фото з відкритих джерел

Після успішного завершення навчання та складання іспитів випускники отримають право керувати поїздом і розпочнуть самостійну роботу

Київський метрополітен оголосив новий набір на курси машиністів і машиністок метро. У метрополітені повідомили, що навчання розпочнеться 10 березня 2025 року і розповіли, чого навчають студентів та як вони проходять практику. 

Як проходить навчання?

Навчання триває близько семи місяців і складається з двох частин – теоретичної та практичної. Під час теоретичного блоку слухачі вивчатимуть правила та системи безпеки руху, будови і технічних особливостей поїздів тощо.

Практичний блок передбачає: 11 тижнів поїзної практики на лініях метро, роботи в депо, відпрацювання маневрів і дій в аварійних ситуаціях.

Навчання новачків проводитимуть машиністи-інструктори, які мають великий досвід роботи на лінії. Кількість місць обмежена – 30 слухачів, по 10 осіб у кожне електродепо. Після успішного завершення навчання та складання іспитів випускники отримають право керувати поїздом і розпочнуть самостійну роботу.

 Курси безкоштовні з виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 тис. грн.

Як це – бути машиністом електропоїзда в метро?

Зміна машиніста починається з медогляду, де перевіряється його стан здоров’я. За найменших ознак поганого самопочуття машиніста не допускають до роботи.

Потім він отримує маршрутний лист і необхідний інвентар для керування поїздом. Проводить огляд рухомого складу: системи безпеки, гальм, живлення тощо. Після цього виходить на лінію.

Головне завдання машиніста – це безпека руху, дотримання графіків і забезпечення комфортної поїздки пасажирів.

Переваги такої роботи:

  • зручний графік: позмінний графік роботи з робочою зміною 6-8 годин; 
  • кар’єрне зростання: після року роботи можна отримати третій клас, потім – другий, а згодом – перший, що підвищує рівень заробітної плати.

Заробітна плата машиніста:

  • машиніст електропоїзда (без класу) – 40 750 грн;
  • машиніст електропоїзда (ІІІ класу) - 42 894 грн,
  • машиніст електропоїзда (ІІ класу) - 46 915 грн,
  • машиніст електропоїзда (І класу) - 49 596 грн.

Попередній набір на курси машиністів було оголошено влітку минулого року через дефіцит кадрів. Охочих освоїти нову професію було так багато, що набір довелося достроково закрити. Тоді метрополітен отримав понад 450 анкет, але кількість місць на навчання була обмежена – на курси могли взяти тільки одну групу з 30 осіб. Зараз у групі лишилося 15 студентів, серед них – дві майбутні машиністки.

Наразі слухачі завершують вивчення теоретичної частини, що загалом триває 17 тижнів. Після теоретичного блоку на них чекає практика – протягом 11 тижнів студенти відпрацьовуватимуть навички у реальних умовах на лініях та в електродепо.

«Це, зокрема, видача рухомого складу з депо, маневри в оборотних тупиках і безпосередньо робота на лінії», – розповіли представники столичного метро. 

Освоїти всі тонкощі водіння електропоїзда студентам допоможуть досвідчені інструктори та машиністи, які щодня працюють на лініях підземки.

Один з основних і найважливіших моментів навчання – відпрацювання дій машиністів в аварійних ситуаціях. Інструктори змоделюють у депо ситуацію несправності, а студенти повинні з'ясувати, що не так з рухомим складом та усунути проблему.

Як зазначили у метрополітені, це важливий етап підготовки, який допоможе майбутнім машиністам і машиністкам впевнено почуватися за кермом поїзда та злагоджено діяти при виникненні позаштатних ситуацій.

Після проходження теоретичного та практичного блоків студенти курсів мають скласти іспит. У разі успішного складання ця група вже влітку почне самостійно працювати на лініях столичної підземки та перевозити пасажирів. 

Наразі у метрополітені триває набір на наступний курс. До 25 лютого будь-хто охочий може подати анкету до Київського метрополітену за посиланням і спробувати себе у якості машиніста підземки, однак пощастить лише тим, хто пройде відбір. 

Нагадаємо, через війну та мобілізацію столиці бракує працівників комунальних служб. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Наразі місту не вистачає 6500 комунальників, включаючи водіїв та будівельників. Все – через війну та мобілізацію. За словами мера, у місті спостерігається дефіцит водіїв, машиністів метро, будівельників, а також працівників житлово-комунального господарства.

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Теги: метро Київ

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