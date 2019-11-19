Чоловік, який по Києву возив в автівці гранату, проведе три роки за ґратами



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Чоловік возив із собою в машині бойову гранату

Поліцейські виявили бойову гранату при огляді автомобіля

Оболонський суд столиці призначив покарання чоловіку за незаконне поводження з боєприпасами.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У червні 2019 року на Оболонському проспекті правоохоронці зупинили транспортний засіб для перевірки документів. Під час спілкування з водієм вони помітили, що чоловік нервується. Поліцейські запитали його щодо наявності заборонених предметів чи речовин у салоні автомобіля. Чоловік зізнався, що має при собі гранату РГД-5, однак, з якою метою він її зберігав, не зміг чітко пояснити. Співробітники поліції вилучили боєприпас.

Зловмисник розповів, що нібито знайшов вибуховий пристрій, коли йшов вулицею, тож вирішив забрати його собі. За його словами, «знахідку» поклав у сумку та возив з собою в машині.

Вироком Оболонського районного суду міста Києва чоловіка за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, засуджено до позбавлення волі на строк до трьох років.

Як повідомляв «Главком», 16 листопада близько 21:00 двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса на Троєщині.

Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.

У неділю вранці, 17 листопада, на Троєщині у Києві стався вибух у лотерейному кіоску. Попередньо встановлено, що у лотерейному кіоску вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.