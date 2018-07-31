Цієї ночі у Києві тролейбуси курсуватимуть за зміненим маршрутом



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У КМДА попередили про зміни у роботі нічного тролейбусного маршруту №91Н

У ніч проти 31 липня вносяться зміни у роботу нічного тролейбусного маршруту № 91Н.

Про це інформує Київська міська держадміністрація з посиланням на КП «Київпастранс».

«Це пов’язано з ремонтом контактної мережі на перетині вул. Жилянської – вул. Антоновича. Тож із 1.15 до 2.35 рух нічного тролейбусного маршруту № 91Н буде організовано трасою: «Вул. Милославська – ст. м. «Либідська», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року зросла вартість проїзду у міському транспорті столиці. І складає від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що для пільгових категорій громадян буде збережено безкоштовний проїзд.

Мер заявив, що рішення щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті економічно обґрунтоване.

17 травня на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва стартувало громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

За даними КМДА, майже 80% рухомого складу громадського транспорту потребує заміни.

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