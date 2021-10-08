Covid-19 атакує киян: за добу виявлено понад 700 нових хворих

Щодня у столичних лікарнях зростає кількість шпиталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померли 16 осіб

За минулу добу, 7 жовтня, у Києві коронавірус підтверджено у 721 особи. Це на 81 випадок менше, ніж за попередній день (за добу 6 жовтня було зафіксовано 802 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 238 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 222 тис. осіб (за добу 7 жовтня – 128)

померли понад 5,5 тис. людей (за добу – 16)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 137 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 525 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 128 тис. осіб (за добу 7 жовтня – 117)

померли 2,9 тис. осіб (за добу – 9).

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

7 жовтня в Україні медики зафіксували понад 16 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 2,5 млн випадків Covid-19.

Як повідомлялося, біля Олександрівської клінічної лікарні Києва спостерігаються черги автомобілів швидкої допомоги, які доставили до медичного закладу хворих на коронавірус. Бригади «швидких» стоять у черзі майже 5 годин.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиці вдасться цьогоріч уникнути жорсткого локдауну. Але, за його словами, Києву не вдасться уникнути примусової вакцинації, якщо люди хочуть вільно відвідувати громадські місця та вільно користуватися громадським транспортом.

Минулого тижня в столичних медзакладах перебувало понад 1200 хворих на коронавірус.

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