Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)

Пожежники приборкували вогонь за трьома адресами

Уночі 13 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків дронів зафіксовано у чотирьох районах столиці. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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За однією адресою рятувальники приборкували пожежу на балконі п’ятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Продуктами горіння отруїлися двоє людей, від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за цією адресою було врятовано одну особу.

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без подальшого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих із осколковими пораненнями. Їх госпіталізовано.

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Ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерховій нежитловій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.

Крім того, ліквідовано загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

На місці займань було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 13 липня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. За даними Київської міської військової адміністрації, у п’яти районах Києва впали уламки дронів.

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Як повідомлялося, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.