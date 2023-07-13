Головна Київ Новини
search button user button menu button

Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
Наслідки нічної атаки на Київ, 13 липня
фото: ДСНС

Пожежники приборкували вогонь за трьома адресами

Уночі 13 липня ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків дронів зафіксовано у чотирьох районах столиці. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За однією адресою рятувальники приборкували пожежу на балконі п’ятого поверху 16-поверхового житлового будинку. Продуктами горіння отруїлися двоє людей, від госпіталізації вони відмовилися. Крім того, за цією адресою було врятовано одну особу.

За іншою адресою у 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без подальшого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено двох потерпілих із осколковими пораненнями. Їх госпіталізовано.

Ще за однією адресою сталося загоряння в одноповерховій нежитловій будівлі з розповсюдженням на дах на загальній площі 20 кв. м. Вогнеборці оперативно загасили пожежу.

Крім того, ліквідовано загоряння уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

На місці займань було залучено 95 рятувальників та 19 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

7 фото
На весь екран
Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки на Київ
фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі 13 липня росіяни атакували столицю іранськими дронами-камікадзе Shahed. Наші сили протиповітряної оборони знищили приблизно десяток ворожих цілей. За даними Київської міської військової адміністрації, у п’яти районах Києва впали уламки дронів.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі внаслідок падіння уламків госпіталізовані двоє людей. Ще двом пораненим у Шевченківському районі надано медичну допомогу на місці. У Подільському районі під час гасіння пожежі в багатоквартирному житловому будинку виявлено тіло загиблого.

Читайте також: Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
Теги: Київ пожежа рятувальники

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вчора ворог завдав артилерійського обстрілу по м. Очаків Очаківської громади
Влучання «шахедів» на Черкащині, атака на гуманітарний штаб у Херсоні: ситуація в регіонах
Вчора, 10:08
Звинувачений Ігор Гуменюк, який у 2015 році під Радою вчинив теракт, підірвав у конвойному приміщенні три гранати
Вибух у суді Києва: адвокат пояснив вчинок Гуменюка
5 липня, 21:28
У той же день після скандалу стало відомо, що охоронець звільнився
Охоронець одного зі столичних магазинів назвав Київ «російськомовним» (відео)
4 липня, 18:30

Новини

Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
Рятувальники повідомили про наслідки нічної атаки на Київ (фото)
Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ
Влада розкрила подробиці нічної атаки на Київ
Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий
Атака на Київ: у Подільському районі є загиблий
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
Влада показала фото наслідків нічної атаки на Київ
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)
У Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки постраждали двоє осіб (фото)
У кількох районах столиці впали уламки ворожих дронів: є поранені і загиблий (оновлено)
У кількох районах столиці впали уламки ворожих дронів: є поранені і загиблий (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Ярош прокоментував скандал із рапортом Маркуса
33K
Чим пахне сіре, або Як жити після вільнюського саміту
23K
Пригожин пояснив, навіщо пішов проти Путіна
14K
«Піариться на тіктоках»: сержант із бригади Маркуса «розніс» його скандальний рапорт
14K
Соратниця Зеленського обурена: нардепи податковій показують одне, а громадянам інше
9642
Саміт НАТО у Вільнюсі. Фото Зеленського, яке розсварило українців

Новини

За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
Сьогодні, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
Вчора, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:33
Запобігти можливим провокаціям: Пентагон посилить боротьбу з діпфейками
11 липня, 16:00
На фронті загинув призер чемпіонату світу з фехтування Денис Борейко
11 липня, 15:48
Через негоду та обстріли без світла залишилися 34 населених пункти
11 липня, 12:39

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту