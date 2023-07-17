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У Києві через прорив труби утворився величезний фонтан (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Києві через прорив труби утворився величезний фонтан (відео)
Прорив труби трапився на вулиці Василя Касіяна, що в Києві
фото з відкритих джерел

Через ремонтні роботи змінено рух маршруту тролейбусів №12 та №45

У Голосіївському районі Києва в понеділок, 17 липня, внаслідок прориву труби на вулиці Василя Касіяна утворився фонтан. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому внаслідок прориву утворився струмінь. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» вже перекрила подачу теплоносія та розпочала ремонтні роботи. 

Крім того, через ремонтні роботи змінено рух маршруту тролейбусів №12 та №45.

Рух наземного транспорту організовано таким чином:

  • тролейбус № 45 – станція метро «Васильківська» – вул. Касіяна;
  • тролейбус № 12 – Залізничний вокзал – Кібернетичний центр.

Нагадаємо, що в Києві запроваджено «тепловий режим». Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

До слова, у центрі Києва вранці сталася стрілянина. Як стало відомо, влаштував стрілянину власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.

Теги: Київ

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