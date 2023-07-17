У Києві через прорив труби утворився величезний фонтан (відео)

Прорив труби трапився на вулиці Василя Касіяна, що в Києві

Через ремонтні роботи змінено рух маршруту тролейбусів №12 та №45

У Голосіївському районі Києва в понеділок, 17 липня, внаслідок прориву труби на вулиці Василя Касіяна утворився фонтан. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

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Вода в трубопроводі перебувала під тиском, тому внаслідок прориву утворився струмінь. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» вже перекрила подачу теплоносія та розпочала ремонтні роботи.

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Крім того, через ремонтні роботи змінено рух маршруту тролейбусів №12 та №45.

Рух наземного транспорту організовано таким чином:

тролейбус № 45 – станція метро «Васильківська» – вул. Касіяна;

тролейбус № 12 – Залізничний вокзал – Кібернетичний центр.

Нагадаємо, що в Києві запроваджено «тепловий режим». Тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

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До слова, у центрі Києва вранці сталася стрілянина. Як стало відомо, влаштував стрілянину власник офісу, 1980 року народження. Мотиви такого вчинку встановлюються.