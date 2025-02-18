Глава Фінмоніторингу присоромив соратників Порошенка, які б'ються «не за державу, а за олігарха»

Філіп Пронін, якого вчора соратники Порошенка не знайшли на робочому місці, розповів, куди він зник

Народні депутати відвідали Держфінмоніторинг, вимагаючи пояснень щодо санкцій проти Петра Порошенка, які були запроваджені на підставі засекречених даних установи, але не знайшли її очільника Філіпа Проніна на робочому місці. Тим часом сам Пронін 17 лютого взяв участь у пленарному засіданні FATF у Парижі, де зробив заяву про спроби заблокувати роботу Держфінмоніторингу.

Пронін зауважує, що «у Києві явно за вказівкою одного з найбагатших людей України деякі депутати Верховної Ради намагаються заблокувати роботу Держфінмоніторингу».

«Я звертаюся до цих людей та прошу не зривати роботу державної установи та направити свою енергію на більш корисні справи, і тим більше коли наша держава зараз бʼється за своє виживання. Треба за Українські інтереси битись, а не за якогось там олігарха», – наголосив Філіп Пронін.

Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) – міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей.

Зауважимо, що вчора нардепка Вікторія Сюмар від партії «Європейська солідарність» сходила у Держфінмоніторинг, однак не виявила Проніна на робочому місці. Відповідний пост вона написала у Facebook.

«Коли ми з колегами як народні депутати просто хотіли скористатися нормою закону про невідкладний прийом, до нас викликали… два наряди поліції з автоматами. А ми всього лиш хотіли, аби Держфінмоніторинг сказав нам і всьому українському народу що саме порушив Порошенко, що фінмоніторинг ініціював накладення на нього санкцій для захисту державності», – заявила нардепка.

Вікторія Сюмар підсумувала: «Більше того, Президент казав, що він був в шоці з приводу діяльності Фонду Порошенка, і що всі будуть в шоці від того, що представив Фінмоніторинг. Ми просимо розказати це українському народові. Нічого іншого. Не приховати, а навпаки – показати».

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками.

Зокрема, зазначалося, що санкції щодо Петра Порошенка запровадили на підставі інформації нового голови Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна. Ці дані засекречені. Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на джерела.

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.