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Соратниця Порошенка поскаржилася, що через санкції почалися проблеми на його підприємствах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Соратниця Порошенка поскаржилася, що через санкції почалися проблеми на його підприємствах
Петро Порошенко через свій благодійний фонд передає на фронт військову техніку. Влада натякає, що таким чином він відмиває кошти
фото: Петро Порошенко/Facebook

Южаніна: «Санкційні процедури жодними підзаконними документами не врегульовані, а це означає, що кожен з органів контролю може їх трактувати, як хоче»

Благодійний фонд колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка зіштовхнувся з проблемами після того, як ексочільник країни потрапив під санкції. Про це в матеріалі «Главкома» «Чи заберуть у Порошенка Roshen і П'ятий канал? Усі наслідки скандальних санкцій» розповіла одна з найближчих соратниць лідера політичної партії «Європейська солідарність» Ніна Южаніна.

«Працівники благодійного фонду Порошенка вже кажуть, що зупинена закупівля за валюту товарів для військових. Так само зараз блокуються транзакції суб’єктів господарювання, пов'язаних з Порошенком, – нарікає Южаніна, яку свого часу називали його «особистим бухгалтером». – Зараз дуже багато суперечливих питань, які не визначені жодним законом, і почався повний хаос. Санкційні процедури жодними підзаконними документами не врегульовані, а це означає, що кожен з органів контролю може їх трактувати, як хоче. Що мав на увазі Зеленський, коли казав, що якісь гроші можуть відмиватися, кому їх тепер треба повертати? Вся діяльність Порошенка, будь-якої юридичної особи на території України, перевіряється і оприлюднюється. Він у всіх категоріях є платником податків з найбільшим навантаженням. Вибачте, якщо він виводив дивіденди, то це що – протизаконно?».

Южаніна вважає, що санкції мають завадити Порошенку пересуватися країною та перевозити великі гуманітарні вантажі, але зауважує, що у того достатньо грамотних юристів, які наразі розбирають цю ситуацію. Нардепка визнає, що для благодійного фонду Порошенка, який наповнювався виключно його особистими коштами, зараз настають складні часи, але впевнена, що з часом будуть знайдені механізми роботи і лідер «Європейської солідарності» не припинить допомогу війську. 

Нагадаємо, 12 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким запроваджуються санкції проти Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука. Їх всіх звинувачують у діяльності в інтересах Російської Федерації, відповідні справи порушені силовиками. 

Адвокат Порошенка заявив, що експрезидент оскаржуватиме у Верховному суді санкції, які запровадили проти нього президент Володимир Зеленський та РНБО.

До слова, Зеленський заявив, що зніме санкції проти Порошенка, якщо виведені з країни гроші – будуть повернуті у бюджет і скеровані на Збройні Сили.

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Теги: Петро Порошенко санкції Ніна Южаніна благодійність

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