До 1 грудня кияни можуть безкоштовно пройти медобстеження

27 листопада – 1 грудня кияни можуть безкоштовно обстежитись у рамках проекту «Лікар у Вашому домі»

У Подільському районі традиційно триватиме пілотний проект «Лікар у Вашому домі» для раннього виявлення та профілактики захворювань киян. Загалом діятимуть 10 пунктів такого прийому. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Як нагадують у Департаменті охорони здоров᾽я, у рамках проекту кияни можуть отримати