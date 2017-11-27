До 1 грудня кияни можуть безкоштовно пройти медобстеження
- Сьогодні, 08:08
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Розсилка
27 листопада – 1 грудня кияни можуть безкоштовно обстежитись у рамках проекту «Лікар у Вашому домі»
У Подільському районі традиційно триватиме пілотний проект «Лікар у Вашому домі» для раннього виявлення та профілактики захворювань киян. Загалом діятимуть 10 пунктів такого прийому.
Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».
Як нагадують у Департаменті охорони здоров᾽я, у рамках проекту кияни можуть отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, пройти тест на ВІЛ/СНІД тощо.
Пункти Подільського району,
які діятимуть у рамках пілотного проекту «Лікар у Вашому домі»
27.11.2017 – 01.12.2017 (з 10:00 до 15:00)
|
№ з/п
|
Назва
|
Адреса
|
Дата
|
1
|
Приміщення аптеки
КП «Фармація № 51»
|
просп. Свободи, 22
|
27.11.2017
понеділок
|
2
|
ЦНАП Подільської РДА
|
вул. Костянтинівська, 9/6
|
27.11.2017
понеділок
|
3
|
Приміщення аптеки КП «Фармація № 51»
|
просп. Свободи, 22
|
28.11.2017
вівторок
|
4
|
ЦНАП Подільської РДА
|
вул. Костянтинівська, 9/6
|
28.11.2017
вівторок
|
5
|
Приміщення аптеки КП «Фармація № 95»
|
вул. М. Гречка, 14
|
29.11.2017
середа
|
6
|
Управління праці та соціального захисту населення
|
вул. Ярославська, 31-Б
|
29.11.2017
середа
|
7
|
Приміщення аптеки КП «Фармація № 95»
|
вул. М. Гречка, 14
|
30.11.2017
четвер
|
8
|
Управління праці та соціального захисту населення
|
вул. Ярославська, 31-Б
|
30.11.2017
четвер
|
9
|
Територіальний соціальний центр Подільського району
|
вул. О. Бестужева, 32
|
01.12.2017
п’ятниця
|
10
|
КП «Керуюча компанія Подільського району»
|
вул. Хорива, 36
|
01.12.2017
п’ятниця