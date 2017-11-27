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    До 1 грудня кияни можуть безкоштовно пройти медобстеження

    27 листопада – 1 грудня кияни можуть безкоштовно обстежитись у рамках проекту «Лікар у Вашому домі»
    У Подільському районі традиційно триватиме пілотний проект «Лікар у Вашому домі» для раннього виявлення та профілактики захворювань киян. Загалом діятимуть 10 пунктів такого прийому. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком». Як нагадують у Департаменті охорони здоров᾽я, у рамках проекту кияни можуть отримати
    • Сьогодні, 08:08
    • Розсилка

    27 листопада – 1 грудня кияни можуть безкоштовно обстежитись у рамках проекту «Лікар у Вашому домі»

    У Подільському районі традиційно триватиме пілотний проект «Лікар у Вашому домі» для раннього виявлення та профілактики захворювань киян. Загалом діятимуть 10 пунктів такого прийому.

    Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

    Як нагадують у Департаменті охорони здоров᾽я, у рамках проекту кияни можуть отримати первинні консультації щодо стану здоров’я, пройти експрес-тестування на неінфекційні захворювання, перевірити рівень цукру та холестерину в крові, виміряти артеріальний тиск, визначити індекс маси тіла, пройти тест на ВІЛ/СНІД тощо.

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    Пункти Подільського району,

    які діятимуть у рамках пілотного проекту «Лікар у Вашому домі»

    27.11.2017 – 01.12.2017 (з 10:00 до 15:00)

    № з/п

    Назва

    Адреса

    Дата

    1

    Приміщення аптеки

    КП «Фармація № 51»

    просп. Свободи, 22

    27.11.2017

    понеділок

    2

    ЦНАП Подільської РДА

    вул. Костянтинівська, 9/6

    27.11.2017

    понеділок

    3

    Приміщення аптеки КП «Фармація № 51»

    просп. Свободи, 22

    28.11.2017

    вівторок

    4

    ЦНАП Подільської РДА

    вул. Костянтинівська, 9/6

    28.11.2017

    вівторок

    5

    Приміщення аптеки КП «Фармація № 95»

    вул. М. Гречка, 14

    29.11.2017

    середа

    6

    Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Ярославська, 31-Б

    29.11.2017

    середа

    7

    Приміщення аптеки КП «Фармація № 95»

    вул. М. Гречка, 14

    30.11.2017

    четвер

    8

    Управління праці та соціального захисту населення

    вул. Ярославська, 31-Б

    30.11.2017

    четвер

    9

    Територіальний соціальний центр Подільського району

    вул. О. Бестужева, 32

    01.12.2017

    п’ятниця

    10

    КП «Керуюча компанія Подільського району»

    вул. Хорива, 36

    01.12.2017

    п’ятниця
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