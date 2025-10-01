До Дня захисників і захисниць України Київ виплачує одноразову допомогу: хто отримає

Виплати отримають понад 68 тисяч киян

До Дня захисників і захисниць України, який відзначається сьогодні, 1 жовтня, у Києві виплачують одноразову адресну допомогу, її загальна сума наразі склала 90 млн грн. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком»

Повідомляється, що виплати отримають понад 68 тис. киян у межах міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України».

Зокрема, допомогу отримають:

військовослужбовці та ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни;

учасники Революції Гідності, які зазнали поранень;

члени сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників і захисниць;

родини Героїв України;

захисники та захисниці столиці.

За значається, що кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.

Розмір допомоги залежить від категорії і становить від 1 200 до 2 500 гривень. Ознайомитись з розміром виплати та розпорядженням можна на Офіційному порталі Києва.

Ознайомитися з усіма видами матеріальної допомоги від Києва можна онлайн через «Електронний кабінет Захисників».

Нагадаємо, 1 жовтня українці вже третій рік поспіль відзначають День захисників і захисниць. Для українців цей день – можливість вшанувати воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України. У День захисників і захисниць заведено згадувати не лише героїв сьогодення, які щодня боронять кордони нашої держави від країни-агресора, але й ветеранів Другої світової війни, наших предків козаків, які виборювали право за незалежність.

До слова, на честь Дня захисників та захисниць України активісти руху громадянського спротиву «Жовта Стрічка» провели патріотичну акцію в окупованому Донецьку. Вони розгорнули великий прапор України біля стадіону «Донбас Арена», який є символом міста.