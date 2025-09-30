Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 1 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці

1 жовтня за Новоюліанським календарем Православна Церква України відзначає одне з найбільших і найшанованіших свят — Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято, яке стало символом заступництва, захисту та непохитної віри. Для українського народу Покрова також має глибоке історичне та військове значення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 1 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

Покрова Пресвятої Богородиці

Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

Покрова Пресвятої Богородиці присвячена чудесному явленню Богоматері, яке відбулося у X столітті у Влахернському храмі Константинополя. Місто було оточене ворожими військами, і віряни зібралися у храмі для нічної молитви. Під час богослужіння святий Андрій Юродивий побачив Діву Марію, яка у супроводі святих простягла над людьми свій омофор (широке покривало), накриваючи їх і захищаючи від ворогів. Це чудо стало знаком заступництва Божої Матері.

В Україні Покрова завжди мала особливе значення. Її вважали святом-покровителем українського війська. З часів козацтва, які особливо шанували Богородицю як свою заступницю, і до наших днів, цей день символізує духовний захист у боротьбі за Батьківщину.

Молитви дня

Днесь благовірні люди світло святкуємо, осінені Твоїм, Богомати, пришестям, і, дивлячись на Твій пречистий образ, покірно взиваємо: покрий нас чесним Твоїм Покровом і визволи нас від усякого зла, молячи Сина Твого, Христа Бога нашого, спасти душі наші.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Свято Покрови вважалося перехідним днем між осінню та зимою, а також кінцем сільськогосподарських робіт. Цього дня розпочинався сезон весіль.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима та майбутнє:

  • Якщо на Покрову випаде сніг, то це віщує сніжне Різдво.
  • Якщо листя з дуба і берези на Покрову опадає чисто – до легкого року, якщо залишається – до суворої зими.
  • Яка погода на Покрову, такою буде і вся зима.
  • Східний або північний вітер на Покрову — до холодної та сніжної зими.
  • Якщо на Покрову вітер подме з півдня, зима буде теплою.
  • Дівчата, які хотіли скоро вийти заміж, вірили, що першою, хто поставить свічку в церкві перед іконою Покрови, та й вийде заміж найшвидше.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В День рятівника вітають працівників ДСНС, а також тих, хто стоїть на варті цивільного захисту
Сьогодні вітаємо рятівників: найкращі листівки та привітання в прозі та віршах
17 вересня, 07:00
10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 вересня, 00:00
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11 вересня, 00:00
Свято-Воскресенський кафедральний собор ПЦУ – це найстаріша кам’яна будівля Сум
Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах
11 вересня, 11:29
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 вересня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 вересня 2025: традиції та молитва
19 вересня, 22:00
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 вересня, 00:00
Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
28 вересня, 22:00
Основний потік прочан припав на 25 вересня
Свято закінчилося: 40 тис. хасидів залишили територію України
Вчора, 12:45

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Календар рибалки на жовтень 2025 року: коли і на що клює найкраще
Ціни, як у Києві. Військові розповіли, у скільки обходиться оренда покинутої хати на Донбасі
Ціни, як у Києві. Військові розповіли, у скільки обходиться оренда покинутої хати на Донбасі
Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі
Українські пошуковці розпочали ексгумацію останків бійців УПА у Польщі
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
«Кількість ударів зросте». Мер Івано-Франківська закликав готуватись до відключення світла
Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків
Луценко пояснив, чому для дітей погано мати батьків-політиків

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua