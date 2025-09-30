Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 1 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці

1 жовтня за Новоюліанським календарем Православна Церква України відзначає одне з найбільших і найшанованіших свят — Покрову Пресвятої Богородиці. Це свято, яке стало символом заступництва, захисту та непохитної віри. Для українського народу Покрова також має глибоке історичне та військове значення.

Релігійні свята та їхня історія

Покрова Пресвятої Богородиці

Покрова Пресвятої Богородиці присвячена чудесному явленню Богоматері, яке відбулося у X столітті у Влахернському храмі Константинополя. Місто було оточене ворожими військами, і віряни зібралися у храмі для нічної молитви. Під час богослужіння святий Андрій Юродивий побачив Діву Марію, яка у супроводі святих простягла над людьми свій омофор (широке покривало), накриваючи їх і захищаючи від ворогів. Це чудо стало знаком заступництва Божої Матері.

В Україні Покрова завжди мала особливе значення. Її вважали святом-покровителем українського війська. З часів козацтва, які особливо шанували Богородицю як свою заступницю, і до наших днів, цей день символізує духовний захист у боротьбі за Батьківщину.

Молитви дня

Днесь благовірні люди світло святкуємо, осінені Твоїм, Богомати, пришестям, і, дивлячись на Твій пречистий образ, покірно взиваємо: покрий нас чесним Твоїм Покровом і визволи нас від усякого зла, молячи Сина Твого, Христа Бога нашого, спасти душі наші. Амінь

Народні вірування та прикмети

Свято Покрови вважалося перехідним днем між осінню та зимою, а також кінцем сільськогосподарських робіт. Цього дня розпочинався сезон весіль.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде зима та майбутнє: