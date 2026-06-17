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Директора київської лікарні швидкої допомоги достроково звільнено після перевірки закладу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Директора київської лікарні швидкої допомоги достроково звільнено після перевірки закладу
З 19 червня у Київській лікарні швидкої допомоги офіційно зміниться керівництво
фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва КМДА

Підставою для звільнення Дороша з посади стали порушення, які виявили під час перевірки закладу, невиконання ним умов контракту, а також неналежне виконання своїх посадових обов’язків

Департамент охорони здоров’я КМДА повідомив, що за результатами комплексної перевірки комунального некомерційного підприємства «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» ухвалене рішення про дострокове припинення контракту та звільнення директора закладу Віктора Дороша 18 червня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Департаменту.

 «Рішення про дострокове припинення, розірвання контракту та звільнення Віктора Миколайовича Дороша з посади директора КНП ухвалене в відповідності до чинного законодавства та на підставі висновків профільної комісії. Усі зафіксовані порушення отримали відповідну управлінську та кадрову оцінку», – зазначили в профільному Департаменті.

У повідомленні йдеться також, що на звільнення керівника лікарні вплинули численні порушення, які виявили під час перевірки, невиконання ним умов контракту, а також неналежне виконання своїх посадових обов’язків.

У департаменті нагадали, що комплексна перевірка діяльності КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги» була розпочата через значний суспільний резонанс та звернення громадськості.

 

Теги: Київ медицина КМДА влада звільнення

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