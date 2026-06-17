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Промивка труб на Оболоні 17-18 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Промивка труб на Оболоні 17-18 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
Промивка мереж – це необхідна процедура для очищення труб від осаду та покращення якості води
фото: aqua360.ua

«Київводоканал» просить не користуватися водою під час проведення робіт

У ніч із 17 на 18 червня у частині Оболонського району столиці проводитимуть планову профілактичну промивку водопровідних мереж. Роботи триватимуть із 23:00 до 05:00, повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».

Комунальники зазначають, що промивка є обов’язковим етапом обслуговування труб для очищення їх від осаду та збереження якості води. Під час проведення робіт можливе також зниження тиску у водопровідній системі.

У зону профілактичних робіт потраплять такі вулиці:

  • вул. Приозерна;
  • вул. Героїв полку Азов;
  • вул. Левка Лук’яненка (будинки № 2–18);
  • Оболонська набережна;
  • просп. Володимира Івасюка (будинки № 1–21, 2–24);
  • просп. Оболонський (будинки № 1–15, 2–24).

У «Київводоканалі» закликають мешканців зазначених адрес не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб упродовж усього часу виконання робіт.

Після завершення профілактики споживачам рекомендують спустити воду з крану, поки вона не стане повністю прозорою та без стороннього запаху. Після цього користуватися нею абсолютно безпечно.

Нагадаємо, у ніч із 7 на 8 квітня в Оболонському районі вже проводилася профілактична промивка мереж холодного водопостачання. 

Роботи проводилися за такими адресами: 

  • вул. Зої Гайдай
  • вул. Озерна
  • вул. Північна
  • вул. Прирічна
  • вул. Богатирська
  • вул. Героїв Дніпра
  • вул. Левка Лук'яненка, 1-33/35
  • просп. Оболонський, 23-30/51; 26-58
  • просп. Володимира Івасюка, 35-65; 26-64.

Нагадаємо, після масованої ракетно-дронової атаки Росії на Київ в ніч на 24 травня у соцмережах та медіа почали активно обговорювати можливий удар по Бортницькій станції аерації – одному з ключових об’єктів системи життєзабезпечення столиці. Голова комісії Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Олександр Бродський в коментарі «Главкому» розповів, що станція продовжує працювати у штатному режимі.

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Теги: Київ Київводоканал водопостачання

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