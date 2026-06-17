Промивка труб на Оболоні 17-18 червня: де не можна буде вживати воду з-під крана
«Київводоканал» просить не користуватися водою під час проведення робіт
У ніч із 17 на 18 червня у частині Оболонського району столиці проводитимуть планову профілактичну промивку водопровідних мереж. Роботи триватимуть із 23:00 до 05:00, повідомляє «Главком» із посиланням на «Київводоканал».
Комунальники зазначають, що промивка є обов’язковим етапом обслуговування труб для очищення їх від осаду та збереження якості води. Під час проведення робіт можливе також зниження тиску у водопровідній системі.
У зону профілактичних робіт потраплять такі вулиці:
- вул. Приозерна;
- вул. Героїв полку Азов;
- вул. Левка Лук’яненка (будинки № 2–18);
- Оболонська набережна;
- просп. Володимира Івасюка (будинки № 1–21, 2–24);
- просп. Оболонський (будинки № 1–15, 2–24).
У «Київводоканалі» закликають мешканців зазначених адрес не використовувати воду з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб упродовж усього часу виконання робіт.
Після завершення профілактики споживачам рекомендують спустити воду з крану, поки вона не стане повністю прозорою та без стороннього запаху. Після цього користуватися нею абсолютно безпечно.
Нагадаємо, у ніч із 7 на 8 квітня в Оболонському районі вже проводилася профілактична промивка мереж холодного водопостачання.
Роботи проводилися за такими адресами:
- вул. Зої Гайдай
- вул. Озерна
- вул. Північна
- вул. Прирічна
- вул. Богатирська
- вул. Героїв Дніпра
- вул. Левка Лук'яненка, 1-33/35
- просп. Оболонський, 23-30/51; 26-58
- просп. Володимира Івасюка, 35-65; 26-64.
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