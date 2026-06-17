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На Київщині військовий у СЗЧ жорстоко вбив 17-річну дівчину: подробиці трагедії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині військовий у СЗЧ жорстоко вбив 17-річну дівчину: подробиці трагедії
Будинок, де жила 17-річна Настя, яка стала жертвою вбивства
фото з Facebook-сторінки Руслана Кравченка

Трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих

У Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин, повідомляє «Главком» із посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.

За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.

28-річний чоловік узяв ніж, прийшов до будинку жінки та жорстоко вбив її 17-річну доньку Анастасію.

Підозрюваного оперативно затримали, він уже визнав свою причетність до злочину. Фігуранту повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (п.13 ч. 2 ст. 115 КК України). 

Підозрюваний розповів, як прийшов до будинку, вчинив вбивство і що робив далі.

Увага! Відео нижче містить чутливий контент та не рекомендується для перегляду особам до 18 років чи людям із слабкою психікою!

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Також прокуратура розпочала перевірку дій місцевих соціальних служб. Слідчі з'ясовують, чому діти тривалий час проживали в неналежних умовах без належного реагування з боку органів опіки.

Двох молодших дітей віком 8 та 11 років наразі вилучили із родини та передали під нагляд служби у справах дітей. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Вінниці поліція розслідує обставини загибелі чоловіка та жінки, тіла яких виявили 10 червня на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією правоохоронців, між 53-річним чоловіком та його 51-річною знайомою виник особистий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці. Після цього чоловік тим самим ножем завдав собі смертельних поранень.

Теги: злочин чоловік розслідування Київщина алкоголь прокурор вбивство прокуратура трагедія

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