На Київщині військовий у СЗЧ жорстоко вбив 17-річну дівчину: подробиці трагедії
Трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих
У Київській області правоохоронці затримали 28-річного чоловіка за підозрою у жорстокому вбивстві неповнолітньої дівчини. Зловмисник виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину (СЗЧ) і вже мав судимість за аналогічний злочин, повідомляє «Главком» із посиланням на Генерального прокурора Руслана Кравченка.
За даними слідства, трагедія сталася вночі, коли мати дівчини пішла вживати алкоголь у компанії знайомих, залишивши трьох дітей удома самих. Під час застілля один із приятелів жінки згадав, що має давню образу на її старшу доньку.
28-річний чоловік узяв ніж, прийшов до будинку жінки та жорстоко вбив її 17-річну доньку Анастасію.
Підозрюваного оперативно затримали, він уже визнав свою причетність до злочину. Фігуранту повідомили про підозру за фактом умисного вбивства (п.13 ч. 2 ст. 115 КК України).
Підозрюваний розповів, як прийшов до будинку, вчинив вбивство і що робив далі.
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Також прокуратура розпочала перевірку дій місцевих соціальних служб. Слідчі з'ясовують, чому діти тривалий час проживали в неналежних умовах без належного реагування з боку органів опіки.
Двох молодших дітей віком 8 та 11 років наразі вилучили із родини та передали під нагляд служби у справах дітей. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Вінниці поліція розслідує обставини загибелі чоловіка та жінки, тіла яких виявили 10 червня на вулиці Привокзальній. За попередньою інформацією правоохоронців, між 53-річним чоловіком та його 51-річною знайомою виник особистий конфлікт. Під час сварки чоловік завдав жінці ножових поранень. Від отриманих травм вона померла на місці. Після цього чоловік тим самим ножем завдав собі смертельних поранень.
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