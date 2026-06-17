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Пожежа на Броварщині: у Березані вранці спалахнула кав'ярня «Зернятко» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пожежа на Броварщині: у Березані вранці спалахнула кав'ярня «Зернятко» (фото)
Пожежа у приміщенні кав’ярні «Зернятко»
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Майже за годину бійцям ДСНС вдалося повністю ліквідувати пожежу

У Броварському районі рятувальники ліквідували масштабну пожежу в закладі харчування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Київщини.

Загорання сталося рано-вранці, 17 червня
Загорання сталося рано-вранці, 17 червня
фото: ДСНС Київщини

Загорання сталося рано-вранці, 17 червня, у місті Березань. Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку о 05:44.

Такий вигляд має кав'ярня після пожежі
Такий вигляд має кав'ярня після пожежі
фото: ДСНС Київщини

На місце події виїхали чергові караули рятувальників із Березані та селища Баришівка. Прибувши за вказаною адресою, вогнеборці встановили, що палає приміщення місцевої кав’ярні «Зернятко».

Майже за годину, о 06:47, бійцям ДСНС вдалося повністю ліквідувати пожежу. До гасіння вогню залучалися дві одиниці спеціальної техніки та семеро чоловік особового складу.

Під час пожежі ніхто не постраждав. Причину виникнення пожежі та збитки наразі встановлюють фахівці.

Нагадаємо, у селищі Калита Броварського району сталася масштабна пожежа в багатоквартирному будинку. Рятувальники евакуювали 14 мешканців та врятували одну людину. Причину виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.  

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці рятувальники ліквідували серйозне займання у триповерховій споруді, яка не експлуатувалася. Вогонь швидко поширився конструкціями будівлі, охопивши всі поверхи та дах.

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Теги: пожежа Київщина рятувальники

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