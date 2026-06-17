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У Лаврі після російської атаки відновив роботу один із найдавніших храмів Києва

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Лаврі після російської атаки відновив роботу один із найдавніших храмів Києва
Храм стоїть на місці давньої княжої резиденції Берестове
фото: Києво-Печерська лавра

Церква Спаса на Берестові є однією з найдавніших святинь Києва

У столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від сьогодні, 17 червня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу заповідника.

У Лаврі зазначили, що на території комплексу все ще тривають обстеження та ліквідація наслідків пошкоджень, яких пам'ятка зазнала під час російської атаки в ніч на 15 червня. Проте унікальну стародавню церкву вже вдалося підготувати до прийому гостей.

Церква Спаса на Берестові є однією з найдавніших святинь Києва. Вона розташована за адресою: вул. Івана Мазепи, 15 (за земляним валом, одразу за Національним музеєм Голодомору-Геноциду). Храм стоїть на місці колишньої княжої резиденції Берестове, де у 1015 році помер хреститель Руси-України князь Володимир Великий.

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Церква Спаса на Берестові є однією з найдавніших святинь Києва
фото: пресслужба Києво-Печерської лаври

Споруда унікальна тим, що поєднує архітектурні шари різних епох – від ХІІ до ХІХ століття. Серед найцінніших скарбів інтер'єру, які тепер знову можуть побачити кияни та гості міста:

  • автентичні фрески княжої доби ХІІ століття;
  • розписи грецьких майстрів XVII століття;
  • рідкісний прижиттєвий портрет митрополита Петра Могили.

Нагадаємо, цієї ночі Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великою кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини Юнеско виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

У Києві у Печерському районі влучання в п'ятиповерховий житловий будинок. В Оболонському – внаслідок влучання, попередньо, сталася руйнація в житловому будинку між третім та четвертим поверхами. У Соломʼянському – влучання в дев'ятиповерховий житловий будинок. 

Також внаслідок російської атаки виникла пожежа на Національній кіностудії імені Олександра Довженка. Влучання знищило найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. У студії зберігали близько ста тисяч костюмів і три мільйони одиниць різноманітного одягу. Влучання пошкодило також інші корпуси та будівлі кіностудії.

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Теги: Київ Києво-Печерська лавра

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