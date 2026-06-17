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Скандал із платіжками за опалення у Києві. Лубінець звернувся до уряду

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Скандал із платіжками за опалення у Києві. Лубінець звернувся до уряду
Лубінець заявив, що люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали
фото: glavcom.ua

Омбудсмен: Тримаю цю ситуацію на контролі

У Києві жителі скаржаться на додаткові нарахування за опалення в січневих платіжках, попри перебої з теплопостачанням у місті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

«Останніми днями мережею шириться інформація від мешканців Києва, які отримали у червневих платіжках додаткові нарахування за січень. Це викликає цілком зрозуміле обурення, адже саме тоді після масованих російських обстрілів значна частина столиці залишалася без теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

За словами Лубінця, протягом січня-березня до Офісу уповноваженого з прав людини надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП «Київтеплоенерго» пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ №683.

«Я звернувся до віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити правомірність таких нарахувань та надати споживачам чіткі роз’яснення», – наголосив омбудсмен.

Лубінець додав: «Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали. Якщо теплопостачання було відсутнє або надавалося неналежним чином, права споживачів мають бути захищені, а всі рішення – прозорими, зрозумілими та законними. Тримаю цю ситуацію на контролі. Вона має бути об’єктивно та справедливо врегульована з урахуванням прав споживачів».

Нагадаємо, у травні набула чинності постанова Кабміну №683, якою затверджено новий алгоритм нарахування плати за тепло в період масових пошкоджень інфраструктури через російські обстріли. Тож у червні кияни отримали платіжки з рядком про опалення у січні, але суми в них зменшені в середньому на 40%, повідомляє КМДА.

Раніше уряд доручив Держпродспоживслужбі проконтролювати автоматичний перерахунок комуналки за неотримані послуги.

Як повідомлялося, «Київтеплоенерго» тимчасово не нараховувало плату за опалення за січень 2026 року через численні пошкодження мереж внаслідок російських обстрілів. Нарахування призупинили на час ліквідації аварій і перепідключень споживачів.

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Теги: Київ комуналка опалення Лубінець

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