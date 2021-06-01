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    До кінця липня буде обмежено рух Кільцевою дорогою

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    Оновлять&nbsp;ділянку Кільцевої дороги від пл.&nbsp;Одеської до вул.&nbsp;Ватутіна&nbsp; - До кінця липня буде обмежено рух Кільцевою дорогою
    Оновлять ділянку Кільцевої дороги від пл. Одеської до вул. Ватутіна 
    Фото з відкритих джерел

    Триває масштабний капітальний ремонт Кільцевої дороги

    Із 2 червня до 31 липня на Кільцевій дорозі буде частково обмежено рух транспорту від вул. Луценка до вул. Садової. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Наразі триває масштабний капітальний ремонт Кільцевої дороги. Загалом оновлять ділянку від пл. Одеської до вул. Ватутіна (с. Жуляни).

    Нині ремонт триває на частині від пл. Одеської до вул. Луценка. Із 2 червня роботи розпочинають ще на одній ділянці – від вул. Луценка до вул. Садової (с. Жуляни).

    Під час ремонту рух буде частково обмежено.

    Нагадаємо, у квітні Київ розпочав капітальний ремонт Кільцевої дороги (автошлях Т-1027) на ділянці від вулиці Ватутіна до Одеської площі. Перший етап робіт виконувався на ділянці від вул. Луценка до Одеської площі.

    В кінці квітня розпочався капітальний ремонт шляхопроводу на вул. Льва Толстого через залізницю.

    5 травня на проспекті Степана Бандери розпочався новий етап капітального ремонту магістралі.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    До кінця липня буде обмежено рух Кільцевою дорогою