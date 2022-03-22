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    Доба в Києві: попалося півтори сотні диверсантів

    До ранку середи в столиці триває комендантська година - Доба в Києві: попалося півтори сотні диверсантів
    До ранку середи в столиці триває комендантська година
    фото: ДСНС

    Рятувальники знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів

    Київська військово-цивільна адміністрація повідомила, що за добу, 21 березня, у Києві зловили 149 диверсантів.

    Також співробітники ДСНС знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.

    В адміністрації зазначили, що комендантська година з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня вводиться, щоб знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи та мародерів.

    Увечері 21 березня у Києві та Київській області ввели тривалу комендантську годину. Комендантська година розпочалася о 20:00 21 березня і триватиме до 7:00 23 березня.

    Нагадаємо, СБУ затримала тіктокера, який «навів» окупантів на ТРЦ у Києві.

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    Теги: росія окупанти Київ ДСНС війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    Доба в Києві: попалося півтори сотні диверсантів