Доба в Києві: попалося півтори сотні диверсантів

До ранку середи в столиці триває комендантська година

Рятувальники знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів

Київська військово-цивільна адміністрація повідомила, що за добу, 21 березня, у Києві зловили 149 диверсантів.

Також співробітники ДСНС знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.

В адміністрації зазначили, що комендантська година з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня вводиться, щоб знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи та мародерів.

Увечері 21 березня у Києві та Київській області ввели тривалу комендантську годину. Комендантська година розпочалася о 20:00 21 березня і триватиме до 7:00 23 березня.

Нагадаємо, СБУ затримала тіктокера, який «навів» окупантів на ТРЦ у Києві.

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