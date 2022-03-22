Доба в Києві: попалося півтори сотні диверсантів
Рятувальники знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів
Київська військово-цивільна адміністрація повідомила, що за добу, 21 березня, у Києві зловили 149 диверсантів.
Також співробітники ДСНС знешкодили 10 вибухонебезпечних предметів.
В адміністрації зазначили, що комендантська година з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня вводиться, щоб знешкоджувати диверсійно-розвідувальні групи та мародерів.
Увечері 21 березня у Києві та Київській області ввели тривалу комендантську годину. Комендантська година розпочалася о 20:00 21 березня і триватиме до 7:00 23 березня.
Нагадаємо, СБУ затримала тіктокера, який «навів» окупантів на ТРЦ у Києві.