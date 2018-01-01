Донька вбитої юристки Ноздровської: Справу має контролювати народ
- Вчора, 23:46
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Донька Ноздровської сумнівається в якості розслідування вбивства матері
Донька недавно вбитої під Києвом правозахисниці Ірини Ноздровської Анастасія переконана, що справу про смерть її матері повинен контролювати народ.
Про це вона сказала в коментарі «Голосу Америки».
«Мені здається, що це діло повинен контролювати народ. Коли люди звертають на це увагу і вимагають справедливості, то чиновники бояться і вирішують ці питання», - переконана вона.
Також вона сказала, що сумнівається в якості розслідування вбивства матері і в правоохоронній системі в цілому.
«Мама завжди з ними боролася, вимагала справедливості і законних рішень. Вона неодноразово зверталася за допомогою до всіх цих слідчих. Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри. І якби справа не отримало такий резонанс, то вони б і далі займалися бездіяльністю», - підкреслила Анастасія.
Нагадаємо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.
Згодом поліція підтвердила, що правозахисницю знайшли мертвою у річці. За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження.
Як повідомив голова профспілки МВС Ілля Кива, правоохоронці розглядають основну версію вбивства Ноздровської, пов’язану з професійною діяльністю жінки.
Слідство у справі про вбивство юристки допитало вже близько 50 осіб, а результати розтину ще чекає.
Затриманий колишній наречений убитої Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився надати свідчення. Також Віталій пояснив, що його допитували як свідка, а не як підозрюваного, про що раніше заявив його батько.
2 січня на акції біля управління поліції Київщини вимагали знайти убивць Ноздровської, створити спеціальну групу для розслідування справи з найкращих слідчих.