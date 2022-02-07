Кияни б'ють на сполох: на Позняках може провалитися асфальт (фото)

Асфальт дуже сильно просів протягом останнього тижня

У Києві в мікрорайоні Позняки на дорозі сильно просів асфальт, місцеві побоюються провалу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Позняки Осокорки Харківський».

Дорога в аварійному стані на розі вулиць Ревуцького-Здолбунівської-Затишної.

«На розі вулиць Ревуцького-Здолбунівська-Затишна, кут ближчий до АЗС «Кло»: провалюється асфальт. За останній тиждень дуже сильно просів. Там зливоприймач у центрі. Вважаю, що потрібне максимальний розголос, доки не трапилося лихо», – йдеться у дописі.

Як раніше повідомлялося, на столичній Оболоні провалився асфальт.

Також раніше на Героїв Севастополя провалився асфальт і утворилася глибока яма.

Нагадаємо, нещодавно у Києві на вулиці Сирецькій на розворотному кільці провалився асфальт. У зв’язку з цим затримувався рух тролейбусів №5.

До слова, в мережу потрапили фото жахливого стану опор Південного мосту в Києві. Опора без захисного шару бетону. Тож, кияни побоюються, що міст може зруйнуватися.

У «Київавтодорі» заявили, що основні конструкції споруд Південного мостового переходу через р. Дніпро перебувають у задовільному стані й не створюють загрози для транспортних засобів і пішоходів. «Київавтодор» також повідомив, що капітальний ремонт опор мосту, ригелів, який передбачає і заміну деформаційних швів розпочався у серпні 2021 року, продовжується і в 2022 році.

Також раніше повідомлялося, що на одному із проспектів Києва провалився асфальт.