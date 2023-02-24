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У центрі Лондона частину вулиці перейменовано на Kyiv Road

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
У центрі Лондона частину вулиці перейменовано на Kyiv Road
Kyiv Road у Лондоні

Вестмінстерська міська рада вважає, що перейменування є доречним символічним жестом

Вестмінстерською міською радою частину однієї з вулиць у центрі Лондона було перейменовано на Kyiv Road. Про це інформує пресслужба Київської міської ради.

Як зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, Kyiv Road охоплює невелику ділянку Bayswater Road W2.

«Вестмінстер є домом для українських біженців, які вимушено виїхали зі своїх домівок через військову агресію рф на території України. Представники Вестмінстерської міської ради та її лідер Адам Хуг вважають, що перейменування є доречним символічним жестом для української нації, хоробрість якої надихнула міжнародну спільноту. Дякуємо британським колегам та мешканцям Вестмінстера за надану допомогу Україні та підтримку у вшануванні столиці нашої країни», – наголосив Володимир Бондаренко.

Депутатка Київської міської ради Вікторія Муха у центрі Лондона на Трафальгарській площі передала українській громаді та британським колегам меседж: «Мер Києва Віталій Кличко говорить: Stand with Ukraine! Разом ми наближаємо нашу перемогу!».

Нагадаємо, делегація Київської міської ради перебуває з робочим візитом у Лондоні задля налагодження міжмуніципальної співпраці.

До слова, вулиці Кудряшова повернуто історичну назву та дерусифіковано ще одну вулицю.

Також, раніше повідомлялось, у грудні 2022 року Київською міською радою було прийнято рішення про перейменування 32 вулиц, провулків та бульварів, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Читайте також: Про одне перейменування вулиці, яке «забули»
Теги: Віталій Кличко Лондон Київ

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