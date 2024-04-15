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Урсула фон дер Ляйєн пригрозила Ірану новими санкціями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урсула фон дер Ляйєн пригрозила Ірану новими санкціями
Іран може очікувати на нові санкції з боку Європи
фото із відкритих джерел

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн рішуче налаштована щодо санкцій з боку Євросоюзу щодо Ірану

Нові обмежувальні заходи щодо Ірану підтвердила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн. Про це повідомляє польська Gazeta.

Європейські санкції насамперед торкнуться виробництва іранських дронів і ракет. Це рішення стало відповіддю на події минулих днів, коли загострився конфлікт вже не між Ізраїлем та ХАМАСом, а між Ізраїлем та Іраном.

«Сьогодні ми, лідери «Великої сімки», найрішучішим чином засудили безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Ми висловлюємо солідарність і підтримку народу Ізраїлю та підтверджуємо нашу відданість його безпеці. Ми продовжимо роботу зі стабілізації ситуації», – сказала голова Єврокомісії.

До слова, близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли. Про це пише Fox News з посиланням на неназвану офіційну особу в США. Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу «земля–земля» і 36 крилатих ракет.

Збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю. У Тегерані атаку назвали відповіддю на ізраїльський удар по консульству в Дамаску 1 квітня.

На телебаченні в Ізраїлі заявили, що іранські ракети та ударні безпілотники не змогли досягти території країни. Усі дрони збили у повітряному просторі третіх країн. Подолати систему протиповітряної оборони країни вдалося лише декільком балістичним ракетам.

Нагадаємо, відбиття масованої атаки Ірану із застосуванням сотень дронів та балістичних ракет обійшлося Ізраїлю у 4-5 млрд шекелів ($1-1,3 млрд). Такі дані назвав генерал запасу Армії оборони Ізраїлю й фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах в ефірі Ynet Studio. За його словами, іранські БпЛА в основному збивалися авіацією, а для знищення балістичних ракет використовували ракети Arrow. Використання однієї ракети Амінах оцінив у $3,5 млн.

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Теги: Ізраїль санкції напад скандал ХАМАС конфлікт

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