Головна Київ Новини
search button user button menu button

Із 1 квітня у столиці зросте вартість транспортної карти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із 1 квітня у столиці зросте вартість транспортної карти
Вартість транспортної карти становитиме 75 грн.
фото з відкритих джерел

З 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною – 50 грн

Із 1 квітня вартість транспортної карти у столиці зросте на 25 грн, тепер вона становитиме 75 грн замість 50 грн. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Києва.

Як зазначається, збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною. 

«За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом», – розповіли в КП «ГІОЦ».

Спеціалісти підприємства також наголосили, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною – 50 грн. За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій – студентів та учнів.

Нагадаємо, директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко зазначила, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн.

Раніше ексначальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн, ця ціна не змінювалася з 2018 року. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн. Тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн грн на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд грн.

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловік почав стріляти з вікна будинку
У Києві невідомий відкрив стрілянину з балкона на Позняках
23 березня, 19:35
Міська влада ініціюватиме розірвання договору оренди з підприємством, яке пов'язують з Медведчуком
Суд Києва постановив стягнути 67 млн грн з компанії, яка пов'язана з Медведчуком
22 березня, 19:00
У складі мобільної вогневої групи боєць разом з побратимами захищає українські міста під час ворожих атак з повітря
МВС показало нацгвардійця, який за «лічені секунди» збив ракету, що летіла на Київ
21 березня, 16:30
Перешкодою на шляху до прозорості в е-декларуванні залишається те, що депутати не декларують усе майно, яке їм належить
Земля, вино, біткоїни і самовари: що декларують депутати Київради? Е-декларування
19 березня, 10:15
За останній тиждень рівень Дніпра в межах столиці зріс на понад 60 см
У столиці рекордно піднявся рівень води у Дніпрі (відео)
16 березня, 14:59
Загальна тривалість тривог у столиці перевищує 48 днів
У Києві пролунало тисяча повітряних тривог від початку великої війни
12 березня, 15:19
Поблизу озера Тягле на відкритій території сталося загорання сухої трави та очерету
Пожежа на Осокорках. Рятувальники повідомили деталі (фото)
5 березня, 21:55
Чорний стовп диму здіймається високо в гору
У столиці спалахнула потужна пожежа на Борщагівці (відео)
5 березня, 13:18
Цьогоріч у супермаркетах ціни на стару та молоду картоплю відрізняються несуттєво
Стара картопля за ціною молодої. Ціновий феномен у супермаркетах Києва
29 лютого, 18:40

Новини

Київрада хоче заснувати виробництво БпЛА у Києві: громадськість вбачає корупційні ризики
Київрада хоче заснувати виробництво БпЛА у Києві: громадськість вбачає корупційні ризики
Із 1 квітня у столиці зросте вартість транспортної карти
Із 1 квітня у столиці зросте вартість транспортної карти
Ворог атакує «Шахедами»: на Київщині працює ППО
Ворог атакує «Шахедами»: на Київщині працює ППО
«Київська пектораль»: список цьогорічних лауреатів найпрестижнішої театральної премії
«Київська пектораль»: список цьогорічних лауреатів найпрестижнішої театральної премії
Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення
Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення
Мінздоров'я завершило перевірку київських ВЛК: які проблеми виявлено
Мінздоров'я завершило перевірку київських ВЛК: які проблеми виявлено

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Посольство Казахстану закликало своїх громадян залишити Україну
39K
Британський підводний човен «Судного дня» встановив рекорд
15K
Танки ще однієї країни виявилися непридатними для війни в Україні
13K
За яких умов евакуюватимуть Харків? Відповідь голови ОВА
12K
Пропаганда РФ пробралася на українські телеканали – Центр стратегічних комунікацій
11K
Теракт у «Крокусі». Росія почала масово депортувати з країни вихідців з Таджикистану

Новини

Масована атака на Україну, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
В Україні було оголошено повітряну тривогу: ворог атакував ракетами і «шахедами»
Сьогодні, 06:14
Дощі, подекуди сильний вітер: прогноз погоди на 29 березня
Сьогодні, 05:20
У Києві повітряна тривога тривала понад 30 хвилин
Сьогодні, 02:39
День фокусника. Які свята відзначаємо 29 березня
Сьогодні, 00:19
Заборона на експорт газу створює перешкоди для інвестицій у видобуток – нардеп
Вчора, 18:10

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua