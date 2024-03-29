Із 1 квітня у столиці зросте вартість транспортної карти

З 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною – 50 грн

Із 1 квітня вартість транспортної карти у столиці зросте на 25 грн, тепер вона становитиме 75 грн замість 50 грн. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» Києва.

Як зазначається, збільшення вартості – вимушений крок через собівартість виготовлення картки. При цьому вартість проїзду в комунальному транспорті лишається незмінною.

«За останні два роки суттєво змінилися ціни на собівартість самої пластикової карти з чипом», – розповіли в КП «ГІОЦ».

Спеціалісти підприємства також наголосили, що з 2019 року вартість транспортної картки залишалась незмінною – 50 грн. За цей час було суттєво розширено перелік транспортних продуктів і тарифів на всі види міського транспорту для зручності пасажирів, залежно від їхніх потреб. Йдеться про погодинні проїзні, проїзні з обмеженням та без обмеження кількості поїздок, зокрема для пасажирів пільгових категорій – студентів та учнів.

Нагадаємо, директорка з економіки та фінансів «Київпастрансу» Антоніна Старостенко зазначила, що собівартість проїзду в наземному громадському транспорті Києва становить 20-24 грн.

Раніше ексначальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський повідомив, що вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн, ця ціна не змінювалася з 2018 року. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн. Тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн грн на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд грн.