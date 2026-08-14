Головна Київ Новини
search button user button menu button

Епіфаній на Успіння очолить богослужіння у Києво-Печерській лаврі: святиня відзначає 975-річчя

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Епіфаній на Успіння очолить богослужіння у Києво-Печерській лаврі: святиня відзначає 975-річчя
Церква запрошує вірян долучитися до спільної молитви та разом відзначити визначну ювілейну дату української духовної святині
фото з Facebook-сторінки митрополита Епіфанія

Молитва розпочнеться о 9:00

У суботу, 15 серпня, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, очолить святкову літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії ПЦУ, інформує «Главком».

Урочисте богослужіння також приурочене до ювілейної дати – 975-річчя заснування Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Молитва розпочнеться о 9:00.

У митрополії запрошують вірян долучитися до спільної молитви та разом відзначити визначну ювілейну дату української духовної святині.

Нагадаємо, 15 серпня 2026 року християни східної традиції в Україні відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці – одне з дванадесятих, тобто найважливіших свят церковного року. У 2026 році свято припадає на суботу. Таку дату містить офіційний календар Православної церкви України.

До слова, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» після трирічної перерви офіційно відкрили Дальні (Феодосієві) печери. Наразі підземний комплекс працює у тестовому режимі, а першими його відвідувачами стануть віряни та паломники.

Читайте також:

Теги: Київ Києво-Печерська лавра Українська православна церква Епіфаній свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Холодильник із фірмовим морозивом у мережі Roshen
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
12 серпня, 11:03
Штукатур заробляє 70 000 грн – більше, ніж більшість офісних менеджерів. І це ще не межа
День будівельника: скільки заробляють фахівці у 2026 році
9 серпня, 08:30
Оренда житла в Україні продовжує дорожчати майже в усіх регіонах країни
Ужгород обігнав Київ: де в Україні найдорожче та найдешевше орендувати квартиру
31 липня, 16:00
Наслідки обстрілу ринку біля метро «Почайна»
Атака на Київ 30 липня: всі пожежі ліквідовано, розбір завалів триває (фото)
30 липня, 10:06
У Києві скасували балістичну тривогу після 31 хвилини небезпеки
У Києві скасували балістичну тривогу після 31 хвилини небезпеки
26 липня, 02:54
На ярмарках можна придбати свіжі сезонні овочі, фрукти та м'ясо
У Києві на вихідних 25-26 липня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
25 липня, 07:04
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 липня, 00:00
За словами місцевих жителів, молодики вирвали майже усі квіти
На озері Тельбін у Києві молодики вирвали водяні лілії та потрапили на відео
21 липня, 13:06
Повітряні та наземні роботизовані комплекси допомагають надзвичайникам оперативно оцінювати обстановку
Кількість постраждалих від атаки по Києву зросла, ліквідація наслідків триває
19 липня, 16:48

Новини

Епіфаній на Успіння очолить богослужіння у Києво-Печерській лаврі: святиня відзначає 975-річчя
Епіфаній на Успіння очолить богослужіння у Києво-Печерській лаврі: святиня відзначає 975-річчя
Мор риби під Києвом: фахівці з'ясовують стан води в річці Ірпінь
Мор риби під Києвом: фахівці з'ясовують стан води в річці Ірпінь
Називав це «грою»: у Києві батько отримав підозру у розбещенні трирічної доньки
Називав це «грою»: у Києві батько отримав підозру у розбещенні трирічної доньки
У Києві відбудеться виставка у темряві «Справжній степ»
У Києві відбудеться виставка у темряві «Справжній степ»
Киянин отримав вирок за підпал релейної шафи «Укрзалізниці» та волонтерського авто
Киянин отримав вирок за підпал релейної шафи «Укрзалізниці» та волонтерського авто
Шприци, скальпелі та інфіковані матеріали: у Києві виявлено склад небезпечних відходів (фото)
Шприци, скальпелі та інфіковані матеріали: у Києві виявлено склад небезпечних відходів (фото)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
109K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
75K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua