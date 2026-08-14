Епіфаній на Успіння очолить богослужіння у Києво-Печерській лаврі: святиня відзначає 975-річчя

Церква запрошує вірян долучитися до спільної молитви та разом відзначити визначну ювілейну дату української духовної святині

Молитва розпочнеться о 9:00

У суботу, 15 серпня, у день свята Успіння Пресвятої Богородиці, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній, очолить святкову літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Про це повідомляє пресслужба Київської митрополії ПЦУ, інформує «Главком».

Урочисте богослужіння також приурочене до ювілейної дати – 975-річчя заснування Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Молитва розпочнеться о 9:00.

У митрополії запрошують вірян долучитися до спільної молитви та разом відзначити визначну ювілейну дату української духовної святині.

Нагадаємо, 15 серпня 2026 року християни східної традиції в Україні відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці – одне з дванадесятих, тобто найважливіших свят церковного року. У 2026 році свято припадає на суботу. Таку дату містить офіційний календар Православної церкви України.

До слова, у Національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» після трирічної перерви офіційно відкрили Дальні (Феодосієві) печери. Наразі підземний комплекс працює у тестовому режимі, а першими його відвідувачами стануть віряни та паломники.