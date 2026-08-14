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Киянин отримав вирок за підпал релейної шафи «Укрзалізниці» та волонтерського авто

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Киянин отримав вирок за підпал релейної шафи «Укрзалізниці» та волонтерського авто
Палія затримали в Одесі, куди він поїхав з дівчиною
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У суді палій заявив, що погоджувався на підпали лише заради заробітку і не вважає себе диверсантом

У Києві отримав вирок 24-річний чоловік за підпал релейної шафи «Укрзалізниці» та автомобіля волонтера. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує «Главком».

За даними слідства, у липні 2025 року киянин шукав підробіток у Telegram та погодився підпалити релейну шафи «Укрзалізниці» за 8,3 тис. грн. Він приїхав на перегін між залізничними станціями у Голосіївському районі Києва, підпалив шафу, зняв це на відео та надіслав запис куратору. Після цього отримав обіцяну винагороду.

За підпал релейної шафи «Укрзалізниці» зловмисник отримав 8,3 тис. грн
За підпал релейної шафи «Укрзалізниці» зловмисник отримав 8,3 тис. грн
фото: Київська міська прокуратура

Згодом чоловік отримав нове завдання – підпалити автомобіль, який належить військовому або має символіку ЗСУ. За це йому пообіцяли $2 тис. Він обрав камуфляжний Mitsubishi Pajero, який власник використовував для перевезення гуманітарних вантажів. Зловмисник підпалив автомобіль, однак повністю знищити його не вдалося – машина зазнала часткових пошкоджень.

Пошкоджений камуфляжний Mitsubishi Pajero
Пошкоджений камуфляжний Mitsubishi Pajero
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

За словами засудженого, грошей за підпал авто він так і не отримав. Куратор вимагав детальний відеозвіт із місця підпалу, але коли чоловік повернувся, там уже працювали рятувальники та поліцейські. Після цього він разом із дівчиною поїхав до Одеси, де його затримали.

У суді палій заявив, що погоджувався на підпали лише заради заробітку, а також стверджував, що вважав підпал автомобіля особистою помстою замовника і не вважав себе диверсантом.

Суд визнав його винним у диверсії та умисному пошкодженні майна, вчинених за попередньою змовою групою осіб, та призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, двох жителів Обухівського району Київщини засудили до 15 років із конфіскацією майна за диверсію на користь Росії. Вони підпалили трансформаторну підстанцію та готували нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. У липні 2024 року спільники підпалили трансформаторну підстанцію, зняли це на відео та надіслали запис куратору, після чого отримали грошову винагороду.

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Теги: прокуратура Укрзалізниця автомобіль рятувальники Telegram чоловік вирок

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