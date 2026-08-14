У Києві відбудеться виставка у темряві «Справжній степ»

Для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу - вітру, птахів, комах, ссавців та інших, а також робили нові

Що ви побачите: нічого. Через руйнацію та окупацію наші степи неможливо побачити, але завдяки звукам їх можна уявити

У Києві 17 серпня відкриється аудіальна документальна виставка «Справжній степ» з записами звуків українського степу, згодом її презентують і в інших українських містах, зокрема у Херсоні. Про це повідомив Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна, інформує «Главком».

Зазначається, що для виставки зібрали архівні аудіозаписи степу – вітру, птахів, комах, ссавців та інших, а також робили нові.

Афіша виставки «Справжній степ» фото: Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна/Facebook

«Що ви побачите: нічого. Через руйнацію та окупацію наші степи неможливо побачити. Але завдяки звукам їх можна уявити. В суцільній темряві ми запропонуємо вам зануритися у характерні звуки українського степу, які коментуватимуть наші науковці. Жайворонки і журавлі, коники і цвіркуни, бабаки і кажани. Справжній степ, який ми пропонуємо почути, наповнений життям», – розповіли у заповіднику.

Відвідувачам виставки пропонують почути справжній степ, наповнений життям фото: Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна/Facebook

«Справжній степ» має інклюзивний формат: виставка однаково доступна для зрячих і незрячих відвідувачів. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супровід відвідувачів забезпечуватимуть незрячі гіди.

Після прослуховування можна буде ознайомитися з поширеними степовими рослинами та скуштувати чай зі степових трав.

Відвідування виставки безкоштовне, обовʼязковою є попередня реєстрація.

Планується, що після Києва виставку демонструватимуть також у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську і Львові.

Організаторами проєкту є Біосферний заповідник «Асканія-Нова», ГО «Еко-Галич» та ГС «Український міжнародний інститут сліпих» за підтримки Українського культурного фонду та British Council Ukraine в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру».

Як повідомлялося, російські загарбники фактично знищили Кінбурнську косу та заповідник «Асканія-Нова». Сказати, чи вдасться відновити заповідник «Асканія-Нова» і коли саме, поки неможливо. Бойові дії навколо Криму суттєво впливають на флору та фауну. За різними оцінками, екологи повідомляють про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів.

Коли: до 6 вересня.

Місце проведення: Музе у темряві «03:00», вул. Олеся Гончара, 45в.