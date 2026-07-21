На озері Тельбін у Києві молодики вирвали водяні лілії та потрапили на відео

Квітучий острів німфей на Тельбіні з'явився завдяки ініціативі самих киян

У Дніпровському районі столиці спалахнув черговий скандал через зневажливе ставлення до міської природи. На озері Тельбін двоє молодих чоловіків залізли у водойму, аби назбирати букет водяних лілій (німфей), які є окрасою цієї локації. Відповідне відео опублікували в місцевій Facebook-спільноті «Березняки та Русанівка», інформує «Главком».

На кадрах видно, як двоє молодиків посеред дня виривають квіти, що ростуть у воді. Коли ж вони помітили, що їхні дії фіксують на камеру перехожі, порушники не лише не зупинилися, а й почали демонструвати у бік очевидців нецензурні жести.

«Романтика по-тельбінськи: два диво-кавалери вирішили, що лілії біля озера ростуть саме для їхніх букетів. Не будемо нічого стверджувати, але виглядало так, ніби квіти вони зривали один для одного. Гарна пара – шкода, що з манерами та розумом не склалося», – підписали відео автори допису.

😡На озері Тельбін у Києві помітили чоловіків, які зривали водяні лілії просто з води, щоб скласти з них букет.



За словами свідків, чоловіки не просто рвали квіти, а й сварилися між собою під час цього процесу. Ситуація обурила місцевих мешканців, які назвали таку поведінку… pic.twitter.com/Svt36Q4zZ7 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Реакція соцмереж

Вчинок молодиків викликав хвилю обурення серед жителів району. У коментарях під дописом кияни зазначають, що лілії є чи не єдиною окрасою озера, яка тішить місцевих мешканців, а самі зірвані квіти в’януть буквально за лічені хвилини.

Містяни також закликають залучати правоохоронців, адже за знищення або пошкодження зелених насаджень і водних рослин передбачено штрафи, а дехто пропонує організувати добровольче патрулювання навколо озера Тельбін для захисту природи від вандалів.

Користувачі групи обурені діями молодих чоловіків скриншот

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Місцеві жителі навіть пропонують влаштувати чергування на час цвітіння лілій скриншот

Що відомо про квітучий острів німфей на Тельбіні

Як раніше повідомляв «Главком», квітучий острів німфей на Тельбіні з'явився завдяки ініціативі самих киян. Кілька років тому місцевий мешканець Віталій Ютаєв висадив перші кущі для своїх рідних, після чого згодом придбали та «приводнили» ще сім різнобарвних німфей. Рослини чудово прижилися та утворили розкішну квіткову локацію.

Німфеї, висаджені місцевими жителями, добре прижилися, утворивши цілий квітучий острів на озері Тельбін. Серпень 2025 року фото: Київ Лівобережний/Facebook

Німфеї (водяні лілії або латаття) відіграють надзвичайно важливу роль в екосистемі водойм: вони забезпечують тінь, слугують притулком для риб та природним шляхом очищають воду. Цвітіння німфей триває до жовтня, однак кожна окрема квітка живе лише близько чотирьох днів, через що їхнє варварське нищення завдає особливої шкоди локальній природі.