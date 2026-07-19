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Кількість постраждалих унаслідок атаки по Києву зросла, ліквідація наслідків триває

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кількість постраждалих унаслідок атаки по Києву зросла, ліквідація наслідків триває
Повітряні та наземні роботизовані комплекси допомагають надзвичайникам оперативно оцінювати обстановку
фото: ДСНС України

Слідчі прийняли близько 350 заяв від містян щодо пошкодження майна

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу по столиці зросла до 17 людей. Під ударом опинилися магазини, житлові будинки, станція метрополітену та інші цивільні об’єкти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Правоохоронці стверджують, що кількість загиблих не змінилася – внаслідок атаки загинула 89-річна жінка.

Станом на 15:30 слідчі прийняли близько 350 заяв від містян щодо пошкодження майна. Зафіксовані руйнування аптеки, гуртожитку, адміністративних будівель, кінотеатру, офісних приміщень та автомобілів.

Тим часом, на Київщині триває ліквідація наслідків чергового російського обстрілу. На всіх локаціях пліч-о-пліч із рятувальниками працюють підрозділи Безпілотних систем ДСНС України.

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Повітряні та наземні роботизовані комплекси допомагають надзвичайникам оперативно оцінювати обстановку, обстежувати небезпечні ділянки та проводити аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, протягом цієї ночі Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ. Ворог випустив понад 40 ракет різних типів, з них більшість по столиці, та 120 ударних дронів. Станом на зараз у Києві та в області відомо про одну загиблу людину, ще 16 отримали поранення.

ДСНС оприлюднила фото наслідків нічної російської атаки на Київ, яка спричинила масштабні пожежі та руйнування у п'яти районах столиці. Пошкодження зафіксовані у Шевченківському, Солом'янському, Дніпровському, Святошинському та Деснянському районах Києва.

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Теги: росія жінка ворог поранення Київ

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