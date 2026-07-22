22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 22 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

22 липня Україна відзначає річницю визволення Сіверськодонецька від проросійських бойовиків у 2014 році. У світі відзначають Всесвітній день мозку, День наближеного числа Пі, День гамака та Всесвітній день манго. До кінця року залишається 162 дні. Православні вшановують пам'ять рівноапостольної Марії Магдалини.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 22 липня 2026 року.

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Свята в Україні

День визволення Сіверськодонецька

22 липня 2014 року підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів звільнили Сєвєродонецьк (у вересні 2024 року офіційно перейменований на Сіверськодонецьк) від проросійських бойовиків, які утримували місто з початку травня. Напередодні було визволено Рубіжне – це поставило ворожі сили в складне становище. Військові увійшли до міста з двох напрямків; після короткого бою бойовики відступили, а над Сіверськодонецьком знову замайорів український прапор. Місцеві жителі зустрічали захисників із прапорами й вдячними словами.

Проте у 2022 році місту знову довелося прийняти удар. Після початку повномасштабного російського вторгнення Сіверськодонецьк став форпостом оборони Луганщини. Понад чотири місяці українські воїни героїчно стримували навалу ворога під щільними артилерійськими обстрілами, які перетворили житлові квартали на руїни. 25 червня 2022 року, задля збереження життів бійців, сили оборони вийшли з міста, і воно знову потрапило під російську окупацію.

Станом на сьогодні Сіверськодонецьк залишається тимчасово окупованим. Місто сильно зруйноване, позбавлене нормальних умов для життя та чекає на своє друге, остаточне визволення, а його законна українська адміністрація працює в евакуації.

День Іван-чаю

22 липня в Україні також відзначають День Іван-чаю (знітника вузьколистого) – неофіційне свято, присвячене одній із найпоширеніших дикорослих рослин. Іван-чай здавна використовували у народній медицині та як ароматний трав'яний напій. Сьогодні він переживає справжнє відродження: зілля збирають, сушать і ферментують по всій Україні.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день мозку

Щороку 22 липня відзначають Всесвітній день мозку – ініціативу Всесвітньої федерації неврології, засновану 2014 року. Мета – привернути увагу до здоров'я мозку та профілактики неврологічних захворювань. Попри те, що мозок становить лише близько 2% маси тіла, він споживає приблизно 20% усієї енергії організму та контролює рухи, пам'ять, емоції, мову і роботу внутрішніх органів.

День наближеного числа Пі

22 липня – неофіційне математичне свято. Якщо записати дату у форматі 22/7, отримаємо дріб 3,142857…, який є одним із найвідоміших наближень числа π. Саме ця форма запису числа Пі відома ще з часів Архімеда і досі використовується в простих розрахунках.

День гамака

22 липня відзначають неофіційне літнє свято – День гамака. Гамак винайшли корінні народи Центральної Америки більш як тисячу років тому, а до Європи його завіз Христофор Колумб після першої експедиції. Свято – привід уповільнитися, гойдаючись між деревами, і насолодитися серединою літа.

Всесвітній день манго

22 липня у світі відзначають Всесвітній день манго – неофіційне свято на честь одного з найпопулярніших тропічних фруктів. Манго культивують понад чотири тисячі років, а сьогодні Індія залишається найбільшим виробником цього плоду у світі.

Релігійні свята та їхня історія

Рівноапостольна Марія Магдалина

22 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святої мироносиці й рівноапостольної Марії Магдалини. За Євангелієм, Ісус звільнив її від семи бісів, після чого вона стала його відданою послідовницею.

Марія Магдалина була присутня під час розп'яття Христа, однією з перших прийшла до його гробу з пахощами і першою побачила воскреслого Спасителя – саме вона сповістила апостолів про Воскресіння, тому її називають «апостолкою для апостолів».

За церковним переданням, після Вознесіння Христа Марія проповідувала в різних країнах, зокрема в Римі, де вручила імператору Тиберію червоне яйце зі словами «Христос воскрес!» – звідси походить традиція фарбувати великодні яйця.

Народні вірування та прикмети

Дівчатам радили збирати ранкову росу – за повір'ям, вона надає краси.

Якщо цього дня холодно – жовтень буде теплим.

Туман уранці – до гарної погоди.

Дощ на Марії Магдалини – до тривалого мокрого серпня.

Що не можна робити сьогодні

Не можна виконувати важку фізичну роботу на городі чи в полі.

Заборонено сваритися та лихословити.

Не варто відмовляти тим, хто просить про допомогу.

Історичні події

1099 рік – хрестоносці створили Єрусалимське королівство; першим главою держави обрали Готфріда Бульйонського.

1763 рік – Катерина II видала маніфест, що стимулював міграцію німців до Російської імперії, зокрема на південь України.

1819 рік – відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського «Наталка Полтавка».

1894 рік – на трасі Париж–Руан завдовжки 126 км відбулися перші у світі автоперегони.

1921 рік – у газеті «Селянська правда» з'явився перший фейлетон Остапа Вишні.

1944 рік – завершилася битва під Бродами; цього ж дня створено Міжнародний валютний фонд.

1979 рік – компанія Sony розпочала продаж перших плеєрів Walkman.

2014 рік – місто Сєвєродонецьк звільнено від проросійських бойовиків.

2025 рік – у Києві та інших містах України відбулися мітинги проти закону № 4555, що підривав незалежність НАБУ і САП.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Марія.