Називав це «грою»: у Києві батько отримав підозру у розбещенні трирічної доньки

Чоловік оголювався перед трирічною донькою, видаючи це за «гру», і знімав усе на фото

У столиці ювенальні прокурори повідомили про підозру 42-річному киянину у розбещенні власної трирічної доньки та створенні фотоматеріалів порнографічного характеру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва та столичну прокуратуру.

За даними слідства, перші факти протиправних дій щодо дитини мали місце ще навесні 2024 року. Чоловік оголювався перед трирічною донькою, видаючи це за «гру», і знімав усе на фото.

Під час обшуків у помешканні фігуранта вилучили комп'ютерну техніку та телефон, де виявили як знімки з дитиною, так і завантажені з інтернету відеофайли з дитячою порнографією.

Дії підозрюваного кваліфіковано за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 156 – розбещення малолітньої особи, вчинене членом сім’ї;

ч. 1 та ч. 4 ст. 301-1 – виготовлення, зберігання дитячої порнографії, а також примушування малолітньої особи до участі у створенні порноматеріалів.

Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прокурори клопотали у суді про взяття підозрюваного під варту без права внесення застави. Втім, Оболонський районний суд міста Києва відмовив і призначив чоловікові запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 332 тис. грн. Наразі прокурори оскаржують це рішення суду в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 42-річного жителя Лозівського району засудили за зґвалтування власної 16-річної доньки. У березні 2026 року дівчина народила дитину. ДНК-тест показав, що батьком немовляти є батько породіллі. Пологи були вдома, до правоохоронців звернулися лікарі.