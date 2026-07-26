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У Києві скасували балістичну тривогу після 31 хвилини небезпеки

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Києві скасували балістичну тривогу після 31 хвилини небезпеки
колаж: glavcom.ua

Повітряні сили о 02:50 попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі

У ніч проти 26 липня в Києві повторно оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування Росією балістичного озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.

О 02:50 Повітряні сили Збройних сил України повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі та закликали мешканців столиці й інших регіонів, де було оголошено тривогу, негайно пройти до укриттів.

Повідомлення про нову небезпеку надійшло через кілька годин після попередньої балістичної атаки на столицю, під час якої в Києві були зафіксовані пожежі та падіння уламків у кількох районах міста. Через високу швидкість польоту балістичних ракет час на реагування є мінімальним, тому військові вкотре наголосили на необхідності негайно виконувати вимоги повітряної тривоги.

О 3:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у своєму зверненні до українців 24 липня президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може завдати нового масованого ракетного удару по Україні протягом найближчих 48 годин. Глава держави закликав українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а союзників – якнайшвидше виконати домовленості щодо постачання систем ППО. Також Зеленський наголосив, що українська дипломатія має активніше працювати над тим, щоб потреби України у захисті звучали гучніше на міжнародній арені.

Теги: Київ ракетная атака балістичні ракети тривога

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