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Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Міноборони розробляє технічні вимоги до турнікетів за стандартами НАТО
Департамент охорони здоров’я Міноборони «дився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу
фото з відкритих джерел

Міноборони подало заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії

Міністерство оборони ініціює розробку техніко-функціональних вимог до турнікетів у відповідності до сучасних стандартів НАТО для домедичної допомоги на полі бою. Про це повідомила пресслужба відомства.

Департамент охорони здоров’я Міноборони «зосередився на створенні вимог до турнікетів вороткового та важільного типу, оклюзійних торакальних пов’язок, а також методологій оцінки їх відповідності міжнародним стандартам».

Зокрема, ДОЗ ініціював запити до аташе з питань оборони при посольствах України в країнах-членах НАТО щодо стандартів якості кровоспинних турнікетів.

«На основі отриманих даних відомство проаналізувало власні можливості для розробки техніко-функціональних вимог до механічних виробів для зупинки кровотечі. Крім того, Міноборони подало заявку до NATO Science & Technology Organization на отримання гранту для створення лабораторії з випробування та тестування турнікетів та засобів домедичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Міноборони нагадує про наказ № 436 від 29 червня 2024 року «Про затвердження Обсягів надання домедичної допомоги, які надаються під час ведення бойових дій та підготовки Сил безпеки і Сил оборони за призначенням у тактичних умовах». Він передбачає, що навичка застосування турнікета є обов’язковою на всіх рівнях підготовки з домедичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони кодифікувало для потреб Збройних сил України новий дрон-бомбер українського виробництва під назвою «Чорна вдова». За інформацією відомства, багаторазовий квадрокоптер може працювати і у форматі ударного FPV. Також порівняно невисока ціна одного дрону дозволяє його використовувати і у такому варіанті. Виконаний у форматі для одноразового використання коптер «Чорної вдови» бере на борт посилений заряд вибухівки.

Теги: Міноборони медицина війна

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