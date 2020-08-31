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    Стало відомо, як перевірятимуть столичні школи під час карантину

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    <span>Під час перерв у школах проводитиметься вологе прибирання</span> - Стало відомо, як перевірятимуть столичні школи під час карантину
    Під час перерв у школах проводитиметься вологе прибирання

    Рубан зазначив, якщо в класі буде підтверджений випадок захворювання, то школярі йдуть на самоізоляцію

    Керівник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан розповів, що у столичних школах щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наразі всі школи перевірені та готові до навчального процесу. Про це він повідомив «РБК-Україна».

    «Всі школи запускаються, вони всі по місту Києву готові у повному складі і щодня буде проводитися аналіз ситуації. Якщо в класі буде зареєстрований Covid-19, то дітей будуть відправляти на самоізоляцію на 14 днів. Всі ці заходи розписані, алгоритм щільний», – сказав Рубан.

    Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в школах в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

    Раніше МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

    Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

    Нещодавно, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.

    навчання школярі час
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