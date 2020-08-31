Стало відомо, як перевірятимуть столичні школи під час карантину



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Під час перерв у школах проводитиметься вологе прибирання

Рубан зазначив, якщо в класі буде підтверджений випадок захворювання, то школярі йдуть на самоізоляцію

Керівник Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Києві Олег Рубан розповів, що у столичних школах щотижня будуть проводитися вибіркові перевірки у зв'язку з пандемією коронавірусу. Наразі всі школи перевірені та готові до навчального процесу. Про це він повідомив «РБК-Україна».

«Всі школи запускаються, вони всі по місту Києву готові у повному складі і щодня буде проводитися аналіз ситуації. Якщо в класі буде зареєстрований Covid-19, то дітей будуть відправляти на самоізоляцію на 14 днів. Всі ці заходи розписані, алгоритм щільний», – сказав Рубан.

Також він пояснив, ця схема відпрацьована разом із Департаментом освіти КМДА.

Разом з тим, Рубан закликав батьків звертатися на гарячу лінію Кабінету міністрів у разі додаткових підозр.

Нагадаємо, що столична влада витратила 33 млн грн коштів з бюджету міста на закупівлю санітайзерів та масок для шкіл.

Міністерство охорони здоров’я рекомендує правила щодо організації навчального процесу в школах в період карантину застосовувати і до вищих навчальних закладів.

Раніше МОЗ назвав регіони, де діти не підуть до школи 1 вересня.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що українському учневі буде достатньо однієї одноразової маски на день.

Нещодавно, МОЗ оприлюднив додаткові рекомендації для навчання у школах.