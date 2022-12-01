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Гендиректор Yasno звернувся з проханням до українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Гендиректор Yasno звернувся з проханням до українців
фото ілюстративне

Українців закликають використовувати електроенергію відповідально

Громадян закликають не поспішати підключатися до мережі одразу після того, як увімкнули електроенергію. Про це повідомив гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

«Після того, як світло подається, починають вмикати в розетки все. Автоматика вибиває від перепадів напруги, але про це нікому невідомо, всі продовжують думати, що це екстрене відключення. Прикро, але картинка, яку створюють такі події, тільки на руку Росії», – йдеться в повідомленні.

Коваленко також закликав не користуватись електрообігрівачами.

«Не втомлюся повторювати: використовуйте електроенергію відповідально. На жаль, ми будемо мати регулярні відключення цієї зими, тому запасайтеся теплим одягом, утеплюйте оселю і вірте у ЗСУ», – додав гендиректор Yasno.

Зазначається, що сьогодні обмеження споживання по Києву становило 380 МВт. Відключалося трошки більше як 652 тисячі киян.

Раніше гендиректор Yasno пояснював, чому зараз важливо вчасно платити за спожиту електрику.

Нагадаємо, керівник «Укренерго» Володимир Кудрицький повідомив, що Росія поставила за мету повністю знеструмити Україну ще 10 жовтня, але енергосистема має запас міцності. Загалом блекаут, тобто стан, коли енергосистема повністю знеструмлена, це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, але «це не кінець світу». 

Також ДТЕК повідомив, скільки годин триватимуть відключення світла в Києві.

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Теги: війна росія окупанти Україна електроенергія

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