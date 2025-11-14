Гідрогеолог оцінив воду, яка продається в численних автоматах

Експерт: «У воді, яка очищується штучно, часто немає необхідних для людини мінералів»

Вода, що продається у спеціально обладнаних точках розливу та автоматизованих «аквабоксах», може бути надмірно очищена, через що втрачає свої природні властивості. Таку думку висловив гідрогеолог, директор науково-виробничого підприємства «Спецводгео» Олександр Терентьєв в інтерв'ю «Главкому».

Гідрогеолог зізнався, що його бентежить реклама автоматів, які обіцяють «до дев'яти ступенів очищення» води.

«Механічна фільтрація, очищення від хлору, очищення від органіки, знезараження, покращення смаку, мінералізація... Це можна з Дніпра воду набрати і так очистити. Артезіанська вода – це жива вода. А ось така очищена – мертва», – пояснив своє занепокоєння Терентьєв.

Експерт зауважив, якщо для очищення води використовуються вугільні фільтри, які потрібно міняти чи не щодня – інакше вони самі стають джерелом забруднення. Терентьєв нагадав, що в аптечках військових є спеціальні пігулки, які дозволяють очищувати воду навіть з болота чи з калюжі, але така вода не для життя, а для виживання.

«У воді, яка очищується штучно, часто немає необхідних для людини мінералів. Ось у Єгипті, ОАЕ у всіх готелях безкоштовно питна вода. Чому? Тому що вода у крані – дистильована. Якщо таку постійно пити, згодом зуби посипляться і кістки крихкими стануть. Бо кальцій та інші потрібні організму для життя мінерали і мікроелементи він братиме з кісток», – пояснив фахівець.

За словами Терентьєва, у будь-якій воді, крім дистильованої, містяться мінеральні речовини (зокрема, залізо, натрій, кальцій, калій та магній), а їхня кількість безпосередньо залежить від глибини свердловини:

Звичайна питна вода (глибина до 20 м): мінімальний вміст мінералів.

Столова мінеральна вода (глибина до 400 м): мінералізація до 1 г на літр, можна пити щодня. Саме така вода, за словами Терентьєва, ллється у столичних бюветах.

Лікувально-столова вода (наприклад, «Миргородська»): мінералізація до 10 г/літр, потребує вживання з перервами. Така вода видобувається на глибині 700 метрів.

Лікувальна вода (наприклад, Трускавець): мінералізація понад 10 г/літр, вживається виключно за призначенням лікаря.

Раніше повідомлялося, що з початку 2025 року Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) дослідила понад 700 тис. проб питної води по всій країні. Моніторинг виявив значні порушення на об’єктах водопостачання та водовідведення, що становить загрозу для здоров’я населення.

Для забезпечення стабільної санітарно-епідемічної ситуації Держпродспоживслужба провела перевірки на 967 підприємствах та 7715 об’єктах водопостачання. За результатами інспекцій, порушення санітарного законодавства виявили на 5328 об’єктах, що становить 69% від загальної кількості перевірених.