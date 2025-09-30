Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Літак з евакуйованими приземлився в аеропорту Кишинева
фото: gur.gov.ua/ГУР

Фахівці ГУР та Міністерства закордонних справ провели надскладну операцію з повернення українців додому

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України врятували з Гази 57 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За дорученням президента України фахівці провели надскладну операцію за результатами якої було врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України – 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано девʼятеро палестинців – членів сімей громадян України.

Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей фото 1
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей фото 2
Літак з евакуйованими приземлився в аеропорту Кишинева
Літак з евакуйованими приземлився в аеропорту Кишинева
фото: gur.gov.ua/ГУР

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами. «Півтора місяця ми з шістьома дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили – поїдемо додому. Я родом з Полтавщини – там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя», – каже одна з евакуйованих.

Нагадаємо, Білий дім опублікував запропонований план, який містить 20 основних пунктів. У ньому зазначено, що Газа стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не становить загрози для своїх сусідів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Газа, спрямовану на окупацію міста.

Читайте також:

Теги: ГУР сектор Гази евакуація МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Група росіян рухалась на полігон, але так і не доїхала
Розвідка ліквідувала командний склад «росгвардії» поблизу Тамбукана
Сьогодні, 11:48
Трамп та Нетаньягу провели спільну пресконференцію
Нетаньягу підтримав план США щодо Гази
Вчора, 22:30
Авіаудари вразили багатоповерхову будівлю під назвою Мекка в районі Південного Риму в місті Газа
Армія Ізраїлю зруйнувала найвищу вежу в місті Газа (відео)
Вчора, 10:10
Кястутіс Будріс прибув з візитом до України
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
19 вересня, 13:49
Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
18 вересня, 12:46
Політичний шторм Палестини наближається
Історичне голосування ООН: крок до визнання Палестини
16 вересня, 12:10
ГУР розкрив умови, за яких Буданов особисто виходить на бойові завдання
ГУР розкрив умови, за яких Буданов особисто виходить на бойові завдання
6 вересня, 06:55
Новий пам'ятний знак присвячений воєнній розвідці
На столичній Алеї захисників України з’явився новий пам’ятний знак (фото)
5 вересня, 16:23
Українські розвідники ліквідували чотири антенно-фідерні пристрої ворога
Українська розвідка показала ексклюзивні кадри чорноморської операції (відео)
5 вересня, 12:56

Події в Україні

Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Росія атакувала залізничну інфраструктуру Чернігівщини: які потяги затримуються
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад десяток поранених (оновлюється)
Окупанти атакували Дніпро дронами: є загиблий, понад десяток поранених (оновлюється)
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
У Києві повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
Керували ударами по Охтирці: СБУ заочно повідомила про підозру двом генералам РФ
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму
Українські ССО знищили «очі» С-400 у Криму

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua