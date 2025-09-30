Україна евакуювала з Гази понад пів сотні людей

Фахівці ГУР та Міністерства закордонних справ провели надскладну операцію з повернення українців додому

Головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України врятували з Гази 57 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ГУР.

За дорученням президента України фахівці провели надскладну операцію за результатами якої було врятовано 57 осіб, з них 48 громадян України – 16 дітей, 14 жінок, 18 чоловіків. Також з Сектора Гази евакуйовано девʼятеро палестинців – членів сімей громадян України.

Літак з евакуйованими приземлився в аеропорту Кишинева фото: gur.gov.ua/ГУР

Літак із групою вже приземлився в аеропорту Кишинева, а зі столиці Молдови евакуйовані вирушать в Україну автобусами. «Півтора місяця ми з шістьома дітьми жили в наметах. Наш будинок знищив вибух, дякувати Богові, що усі залишилися живі. Коли дізналися про евакуацію, одразу вирішили – поїдемо додому. Я родом з Полтавщини – там живе моя мама. Нарешті побачимося. Я дякую Україні, нашому президентові, ГУР та усім тим, хто долучився до нашого порятунку. Вони зберегли наші життя», – каже одна з евакуйованих.

Нагадаємо, Білий дім опублікував запропонований план, який містить 20 основних пунктів. У ньому зазначено, що Газа стає «зоною, вільною від терору та радикалізму», яка не становить загрози для своїх сусідів.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію в секторі Газа, спрямовану на окупацію міста.