Глава МЗС відповів Орбану на слова про суверенність України

За словами українського дипломата, Орбан визнав, що угорські дрони порушували повітряний простір України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував заяву премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Україна «не суверенна держава». За словами українського дипломата, угорський премʼєр «спʼянілий» російською пропагандою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сибіги.

Сибіга наголосив, що премʼєр-міністр Угорщини визнав те, що саме угорські дрони залітати у повітряний простір України. «Нам буде цікаво почути його думки щодо державного суверенітету та незалежності, як тільки він звільниться від залежності від російських енергоносіїв, на чому неодноразово наполягали президент США Дональд Трамп та європейські партнери», – зазначив український міністр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після появи дрона над Закарпаттям розкритикував Україну, назвавши її «не суверенною» державою. Угорський премʼєр наголосив, що із Заходу «ніхто не хоче атакувати Україну», а президенту Володимиру Зеленському, мовляв, слід більше турбуватися про «Схід», оскільки ті території не належить до НАТО.

Орбан стверджує, що він і Зеленський «не є ворогами один одному». Політик наголосив, що росіянам начебто нема за чим спостерігати за допомогою угорських дронів на Закарпатті, оскільки «лінія фронту пролягає не там».

Як відомо, Генштаб повідомив, що вранці 26 вересня радіолокаційними засобами ЗСУ в повітряному просторі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах повітряного об'єкта типу дрон. Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Володимиру Зеленському щодо нещодавніх інцидентів з дронами на українсько-угорському кордоні.

Раніше Міністерство оборони Угорщини заявило, що «твердження президента України Володимира Зеленського про те, що угорський військовий безпілотник залетів на територію України, не відповідає дійсності. Тим часом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув претензії до Зеленського.