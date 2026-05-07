На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ

Двоє чоловіків віком 35 та 38 років організували ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги через благодійні організації

На Київщині правоохоронці ліквідували схему незаконного збагачення на транспортних засобах, що ввозилися як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Слідство встановило, що двоє чоловіків віком 35 та 38 років організували ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги через благодійні організації. Проте замість передачі на фронт, фігуранти виставляли машини на продаж через інтернет-платформи стороннім особам.

Зловмисників затримали «на гарячому» під час спроби реалізувати чергову партію автівок

Зловмисників затримали «на гарячому» під час спроби реалізувати чергову партію з трьох автомобілів. Наразі обох підозрюваних поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі Бучанського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловікам про підозру за фактом продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Нагадаємо, у Києві затримали 47-річну жінку, яка організувала схему з продажу автомобілів, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Затримана завозила машини під прикриттям неіснуючого благодійного фонду, а потім продавала їх через інтернет-оголошення.

Також у Києві судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових. Засовник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ввезені машини продавали через оголошення на платформах для продажу автомобілів. Після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу. За такою схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн. П'ять автомобілів передано на потреби ЗСУ.