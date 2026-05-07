Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ
Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі 
фото: Національна поліція України

Двоє чоловіків віком 35 та 38 років організували ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги через благодійні організації

На Київщині правоохоронці ліквідували схему незаконного збагачення на транспортних засобах, що ввозилися як гуманітарна допомога для Збройних сил України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини

Слідство встановило, що двоє чоловіків віком 35 та 38 років організували ввезення автівок з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги через благодійні організації. Проте замість передачі на фронт, фігуранти виставляли машини на продаж через інтернет-платформи стороннім особам.

Зловмисників затримали «на гарячому» під час спроби реалізувати чергову партію автівок
Зловмисників затримали «на гарячому» під час спроби реалізувати чергову партію автівок
фото: Національна поліція України

Зловмисників затримали «на гарячому» під час спроби реалізувати чергову партію з трьох автомобілів. Наразі обох підозрюваних поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Гроші, вилучені під час затримання підозрюваних
Гроші, вилучені під час затримання підозрюваних
фото: Національна поліція України

Слідчі Бучанського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловікам про підозру за фактом продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Нагадаємо, у Києві затримали 47-річну жінку, яка організувала схему з продажу автомобілів, що були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для Збройних Сил України. Затримана завозила машини під прикриттям неіснуючого благодійного фонду, а потім продавала їх через інтернет-оголошення. 

Також у Києві судитимуть двох працівників благодійної організації за продаж автомобілів, ввезених з-за кордону як гуманітарна допомога для військових. Засовник благодійної організації разом з її директором налагодили механізм збуту легкових автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога для ЗСУ. Ввезені машини продавали через оголошення на платформах для продажу автомобілів. Після одержання грошей машину передавали покупцеві начебто як гуманітарну допомогу. За такою схемою «благодійники» продали шість автомобілів на майже 1 млн грн. П'ять автомобілів передано на потреби ЗСУ.  

Теги: кримінал Київщина гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні дрізд гірський гніздиться переважно в Карпатському регіоні
У Чорнобильському заповіднику вперше за пів століття помічено рідкісного птаха (фото)
8 квiтня, 19:00
Звалище відходів площею понад 3,4 га, яке було створене в межах міста з порушенням вимог природоохоронного законодавства – у безпосередній близькості до річки Буча
Стихійне сміттєзвалище в Ірпені: прокуратура вимагає компенсації понад 5 млн грн
9 квiтня, 08:04
Триває досудове розслідування, слідство встановлюює причетних осіб, а також перевіряє можливість відшкодування завданих збитків
На Київщині ексдиректорка дитсадка підозрюється у розтраті 500 тис. грн: деталі схеми
13 квiтня, 16:54
Синоптики закликають дізнаватися та перевіряти прогноз лише від офіційних джерел Укргідрометцентру
На Київщині випаде 10 см снігу? Укргідрометцентр відреагував на «прогнози» в мережі
20 квiтня, 19:13
Під час обшуків вилучено фіктивні документи
Махінації на 18 мільйонів: на Львівщині судитимуть командування військової частини (фото)
24 квiтня, 13:31
Грабіжником виявився мешканець столиці, який уже неодноразово притягувався до відповідальності за майнові злочини
Зірвав сумку з плеча перехожої: за зухвалий грабіж киянин проведе шість років у в’язниці
24 квiтня, 11:11
Поліція Київщини затримала чоловіка
Стрілянина в Бучі: правоохоронці розкрили деталі інциденту
25 квiтня, 11:57
29 квітня близько 17:00 у селі Верба чоловік відкрив вогонь по військових і поліцейському під час перевірки, поранивши обох
На Рівненщині чоловік відкрив вогонь по військових та поліції: є поранені
30 квiтня, 10:20
На місце стягнули десятки медиків та поліцію
Машина протаранила натовп у Лейпцигу: деталі інциденту
4 травня, 18:58

Новини

На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ
На Бучанщині викрито схему продажу автівок, ввезених як допомога для ЗСУ
Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто
Конфлікт на дорозі: затримано водія Mercedes, який стріляв у інше авто
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
Водію Maserati, який напідпитку влаштував ДТП на Печерську, повідомлено про підозру
У Київському університеті культури проходять обшуки: деталі
У Київському університеті культури проходять обшуки: деталі
Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі
Київський зоопарк знову купує гольфкари: деталі
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat
ДТП на трасі Київ – Одеса: рятувальники вирізали двох чоловіків із понівеченого Fiat

Новини

Спалах хантавірусу на лайнері MV Hondius: що відомо про стан п’яти українців
Сьогодні, 12:13
Директор ФБР пообіцяв оприлюднити секретні архіви про звʼязок Трампа з Кремлем
Сьогодні, 11:51
Росія вже розпочала весняно-літній наступ: Сили оборони пояснили, чи варто чекати на нове загострення
Сьогодні, 11:05
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
Сьогодні, 08:29
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:15
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Вчора, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua